صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

وزیراعظم نے 2 نئے سفرا کی تعیناتی کی منظوری دے دی

  • پاکستان
وزیراعظم نے 2 نئے سفرا کی تعیناتی کی منظوری دے دی

اسلام آباد (دنیا نیوز،آئی این پی) وزیراعظم شہباز شریف نے پاکستان کے 2 نئے سفرا کی تعیناتی کی منظوری دے دی۔

ذرائع کے مطابق متحدہ عرب امارات اور  روس میں نئے سفیر تعینات کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے ۔منظوری وزیرخارجہ اسحاق ڈار کی سفارش پر بھیجی گئی سمری پر دی گئی۔ذرائع کا کہنا ہے شفقت علی خان متحدہ عرب امارات میں نئے سفیر ہوں گے وہ اس وقت وزارت خارجہ کے ترجمان کے طور پر فرائض انجام دے رہے ہیں وہ اس سے پہلے پولینڈ اور روس میں سفیر رہ چکے ہیں۔ذرائع کے مطابق امارات میں سفیر فیصل نیاز ترمذی کو روس میں نیا سفیر تعینات کر دیا گیا ہے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ایک ماں جو اعلیٰ ملکی اعزاز کی مستحق ہے!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
لندن میں ملتانی اور ارشد ملتانی کا شعر
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
تازہ بھارتی جھوٹ، باسی کڑھی میں اُبال!
عرفان صدیقی
رشید صافی
افراد کا مرہونِ منت نظام
رشید صافی
جویریہ صدیق
مودی سرکار کی ڈوبتی نائو
جویریہ صدیق
حافظ محمد ادریس
رسولِ رحمتﷺ کے محبوب صحابی …(2)
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak