وزیراعظم نے 2 نئے سفرا کی تعیناتی کی منظوری دے دی
اسلام آباد (دنیا نیوز،آئی این پی) وزیراعظم شہباز شریف نے پاکستان کے 2 نئے سفرا کی تعیناتی کی منظوری دے دی۔
ذرائع کے مطابق متحدہ عرب امارات اور روس میں نئے سفیر تعینات کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے ۔منظوری وزیرخارجہ اسحاق ڈار کی سفارش پر بھیجی گئی سمری پر دی گئی۔ذرائع کا کہنا ہے شفقت علی خان متحدہ عرب امارات میں نئے سفیر ہوں گے وہ اس وقت وزارت خارجہ کے ترجمان کے طور پر فرائض انجام دے رہے ہیں وہ اس سے پہلے پولینڈ اور روس میں سفیر رہ چکے ہیں۔ذرائع کے مطابق امارات میں سفیر فیصل نیاز ترمذی کو روس میں نیا سفیر تعینات کر دیا گیا ہے۔