صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جشن آزادی :پاکستان پوسٹ نے 30 روپے کا یادگاری ٹکٹ جاری کردیا

  • پاکستان
جشن آزادی :پاکستان پوسٹ نے 30 روپے کا یادگاری ٹکٹ جاری کردیا

اسلام آباد(نیوز رپورٹر)پاکستان پوسٹ نے 78 ویں جشن آزادی کے موقع پر 30 روپے کا یادگاری ٹکٹ جاری کیا ہے۔

 ڈی جی سمیع اللہ خان کی ہدایت پر جڑواں شہروں سمیت مری، لاہور کراچی کوئٹہ پشاور سمیت ملک بھر کے اہم شہروں کے جی پی اوز کی عمارات کو برقی قمقموں اور قومی پرچموں کے ساتھ سجایا گیا ہے ، ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل آپریشنز مقصود احمد نے کہا کہ یادگاری ٹکٹ میں یوم آزادی کے ساتھ معرکہ حق میں پاک فوج کی کامیابیوں کو اجاگر کیا گیا ،خصوصی یادگاری ٹکٹ ملک بھر میں دستیاب ہوگا ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا

معرکہ حق یومِ آزادی پر آئی ایس پی آر کا نیا نغمہ جاری

چینلز کی تعداد زیادہ ڈرامے اچھے نہیں بن رہے :پروین اکبر

تذلیل کے الزامات، صنم ماروی کا صدر آرٹس کونسل کراچی کو ہرجانے کا نوٹس

لندن،فلسطین کی امداد کیلئے کنسرٹ، فنکار یکجہتی کا پیغام دینگے

پہلی شادی ختم ہونے میں تاخیر کی وجہ مالی مجبوری نہیں تھی:بشری انصاری

مرد مداح پیغام بھیجتے ہیں بے بی کھانا کھا لیا:مومنہ

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
چودہ اگست
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ہم اپنا کام کرتے رہیں گے
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
قائد نے کیا فرمایا؟
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
جشن آزادی کیسے منائیں گے؟
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
نہ چھپنے والے داغ
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
ابو العجائب! …(حصہ اول)
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak