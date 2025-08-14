صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • پاکستان
عمران خان چاہتے ہیں پختونخوا میں آپریشن نہ ہو، بیرسٹر گوہر

اسلام آباد(مانیٹرنگ ڈیسک)چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹرگوہر نے کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی عمران خان نے وزیراعلیٰ کے پی کے علی امین گنڈاپور کومستعفی ہونے کا نہیں کہا بلکہ صوبے میں امن وامان کی صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا تھا۔

میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بیرسٹر گوہر نے کہا کہ بانی چاہتے ہیں کہ صوبے میں آپریشن نہ ہو، صوبائی حکومت بھی آپریشن کے حق میں نہیں ہے ۔ گوہر نے مزید کہا کہ بانی نے خود کہا ہے کہ ان کے بیٹوں کو پاکستان آنے کی ضرورت نہیں، تحریک کے لیے وہ جیل میں ہونے کے باوجود خود ہی کافی ہیں۔انہوں نے مزید کہا کہ گرینڈ الائنس میں مولانا فضل الرحمن اورجماعت اسلامی کو بھی شامل کرنے کی کوشش کی لیکن وہ الائنس میں شامل کے لیے نہیں مانے ۔

