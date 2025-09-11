سپریم کورٹ:جسٹس کے بیٹے کا قتل، جج اور ساتھی بری
اسلام آباد(کورٹ رپورٹر)سپریم کورٹ نے سندھ ہائیکورٹ جسٹس کے بیٹے کے قتل کے سزائے موت کے ملزم سکندر لاشاری اورعمرقیدکے ملزم عرفان کو رہا کردیا،عدالت نے مجرمان کی اپیلیں منظور کرتے ہوئے ٹرائل کورٹ اور سندھ ہائیکورٹ کا فیصلہ کالعدم قرار دیدیا۔
جسٹس اطہر من اللہ کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے تین رکنی بینچ نے اپیلوں پرسماعت کی۔وکیل لطیف کھوسہ نے دلائل دیتے ہوئے کہا میرے موکل ملزم خود ماتحت عدلیہ کا جج تھا جنہیں قتل میں اعانت کے الزام پر سزائے موت سنائی گئی،ملزم کیخلاف اعانت یا قتل میں ملوث ہونے کا کوئی ٹھوس ثبوت نہیں۔ وکیل فیصل صدیقی نے کہا مقتول حنین طارق کا ملزم جج کی بیٹی سے افیئر تھا،مقتول کے فون سے ملزم کی بیٹی کے پیغامات ریکارڈ پر ہیں۔جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کیا موبائل کا فرانزک ہوا؟اگر فون کا فرانزک نہیں ہوا تو شواہد کی کیا اہمیت رہ جاتی ہے ،وکیل فیصل صدیقی نے کہا ملزم ویڈیو بیان میں اعتراف کر رہا ہے اس کا مقصد قتل کرانا نہیں صرف مقتول کو پٹوانا تھا۔جسٹس شہزاد ملک نے ریمارکس دیے ویڈیو کو عدالت پیش کرنے کے جوڈیشل اصول ہیں ،وکیل فیصل صدیقی بولے ملزم نے قتل میں استعمال پانچ پستول بر آمد کروائے ،جسٹس شہزاد ملک نے کہا ملزم کرائے کے قاتلوں سے قتل کروا کر پستول اپنے پاس کیوں رکھے گا؟۔ جسٹس اطہر من اللہ نے ریمارکس دیے یہ کلاسک کیس ہے جس سے پتہ چلتا ہے کریمنل جسٹس سسٹم ختم ہو چکا ہے ،کیا قتل کے کیس میں ایسی تفتیش کی جاتی ہے ،سنی سنائی باتوں پر فیصلہ کیسے ہو سکتا ہے ،کیس امکانات اور کیس ورک پر سزا دی جا سکتی ہے ۔عدالت نے دلائل مکمل ہونے پر کیس کا فیصلہ محفوظ کرلیا اوربعدازاں ملزمان کورہاکرنے کافیصلہ سنادیا۔ یاد رہے مقتول حنین طارق کا غیرت کے نام پر 2014 میں قتل ہوا۔ملزم سکندر لاشاری کو قتل میں اعانت پر سزائے موت سنائی گئی، شریک ملزم عرفان کو مقتول کو قتل کی سازش میں ملوث ہونے پر 25 سال کی سزا ہوئی۔مقتول حنین طارق کے والد خالد شاہانی سندھ ہائیکورٹ کے جج ہیں۔