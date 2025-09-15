وسائل موجود، غیر ملکی امداد قرض کا ارادہ نہیں : احسن اقبال
لاہور،نارووال (این این آئی،خبر نگار) وفاقی وزیر برائے ترقی و منصوبہ بندی احسن اقبال نے کہا ہے کہ سیلاب سے 500 ارب روپے کے نقصانات کا ابتدائی تخمینہ لگایا گیا ہے، حکومت اس بار بیرون ملک امداد یا قرضوں کے بجائے خود انحصاری پر توجہ دے گی، کشکول کو خدا حافظ کہیں گے۔
ان خیالات کا اظہار انہوں نے لاہور میں زرعی ماہر جاوید سلیم قریشی اور سیکرٹری جنرل انسٹیٹیوٹ آف انجینئرز پاکستان انجینئر امیر ضمیر خان سے ملاقات میں گفتگو کرتے ہوئے کیا۔اس دوران سیلابی صورتحال اور کسانوں کی بحالی پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا ۔ احسن اقبال نے کہا کہ حالیہ سیلاب ہمیں ایک بار پھر زراعت اور معیشت میں پیچھے دھکیل گیا، لیکن گھبرانے کی ضرورت نہیں ، ایسے نقصانات سے سیکھنا ہوگا،کسانوں کی بحالی کیلئے چاروں صوبوں کے زرعی ماہرین اور وزراء کو بلا لیا ہے ،مشاورت سے کسانوں کے نقصانات کا مداوا کریں گے ۔وفاقی وزیر نے کہا کہ 2022 میں وعدوں کے بعد بھی دنیا نے امداد نہیں دی، اس بار دوسروں کی امداد نہیں بلکہ اپنی خود انحصاری ہماری ترجیح ہے ۔ دوسری طرف نارووال پاکستان پوورٹی الیوی ایشن فنڈ کے زیراہتمام یونین کونسل بھنیاں میں سیلاب متاثرہ 230 خاندانوں کو خوراک اور دیگر اشیائے ضروریہ تقسیم کرنے کی تقریب سے خطاب میں احسن اقبال نے کہاکہ سیلاب نے ایک بار پھر یہ دکھایا ہے کہ موسمیاتی تبدیلی مستقبل کا خطرہ نہیں بلکہ حقیقت ہے ،حکومت آزمائش کی گھڑی میں ہر متاثرہ خاندان کے ساتھ کھڑی ہے ۔صوبائی وزیر برائے اقلیتی امور اور بین المذاہب ہم آہنگی پنجاب سردار رامیش سنگھ نے کہا کہ بحران کے لمحات میں کسی قوم کی تعریف آفت کے پیمانے سے نہیں بلکہ اس کی یکجہتی کی طاقت سے ہوتی ہے ۔ پی پی اے ایف کے چیف پروگرامز ارشد رشید نے کہا کہ نارووال میں موجاز فاؤنڈیشن کے تعاون سے ہم 1500 گھرانوں کو سپورٹ کرنے کا منصوبہ رکھتے ہیں ۔امین بیت المال کے چیئرمین خواجہ وسیم احمد بٹ نے کہا کہ آزمائشی وقتوں میں اپنے بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ کھڑا ہونا ہمارا اجتماعی مذہبی اور سماجی فرض ہے۔