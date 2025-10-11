صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پاکستان میں 69فیصد سے زائد افرادکمپیوٹراستعمال کرنیکا انکشاف

  • پاکستان
ان افرادکے دوستوں،عزیزوں نے کئی باران کے اکاؤنٹس سے مزاحیہ پیغامات بھیجے صرف 1.8 فیصد افراد نے خود ایسے مذاق کرنے کااعتراف کیا:کیسپرسکی سروے

اسلام آباد(نامہ نگار)کیسپرسکی کی ایک حالیہ سروے رپورٹ میں انکشاف ہوا ہے کہ پاکستان میں 69.5 فیصد ملازمین اور کاروباری افراد کمپیوٹر کا استعمال کرتے ہیں اور ان کو ایسی صورتحال کا سامنا کرنا پڑ چکا ہے جب ان کے ساتھیوں (39.5 فیصد)، دوستوں یا رشتہ داروں (30 فیصد) نے ان کے ان لاک کمپیوٹر پر مذاق کیا، ان شرارتوں میں اکاؤنٹس سے مزاحیہ پیغامات یا ای میلز بھیجنا، ڈیسک ٹاپ کا سکرین شاٹ بطور وال پیپر لگانا، یا غیر متوقع تصاویر اور نوٹس رکھنا شامل تھے ۔ دلچسپ بات یہ  ہے کہ صرف 1.8 فیصد افراد نے اعتراف کیا کہ انہوں نے خود ایسے مذاق کیے ،کیسپرسکی کے ماہرین کے مطابق اسی نوعیت کے حربے سائبر حملہ آور بھی استعمال کرتے ہیں، مثال کے طور پر ایک فشنگ ویب سائٹ نئی ونڈو میں فل سکرین موڈ میں کھل سکتی ہے ، جس سے براؤزر کی اصل ایڈریس بار غائب ہو جاتی ہے ، اس کے بجائے حملہ آور ایک جعلی براؤزر بار کی تصویر لگاتے ہیں، جس میں کسی معروف ادارے کا درست لنک دکھایا جاتا ہے ، اس پر مختلف قسم کے پیغامات (بصری یا آڈیو) جیسے آپ کا کمپیوٹر لاک ہو گیا ہے یاجرمانہ ادا کریں ظاہر کیے جاتے ہیں،کیسپرسکی نے خبردار کیا ہے کہ مختصر لنکس اور کیو آر کوڈز بھی خطرناک ہو سکتے ہیں، کیونکہ یہ غیر متوقع ڈاؤن لوڈز یا جعلی ویب سائٹس کی طرف لے جا سکتے ہیں۔ کیسپرسکی کے ٹیکنالوجی کنسلٹنٹ برانڈن ملر کا کہنا ہے دوستانہ مذاق اگرچہ مالی نقصان یا ڈیٹا چوری کا باعث نہیں بنتے ، مگر پھر بھی یہ خوشگوار نہیں ہوتے ۔ ہمیشہ محتاط رہیں، مضبوط پاس ورڈز استعمال کریں اور اپنے آلات لاک رکھیں۔

