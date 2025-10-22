صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • پاکستان
مولانا محمد خان شیرانی نے 86 سال کی عمر میں دوسری شادی کرلی

اسلام آباد(مانیٹرنگ ڈیسک)سابق چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل مولانا محمد خان شیرانی نے 86سال کی عمر میں دوسری بار نکاح کرلیا۔

ذرائع کے مطابق مولانا محمد خان شیرانی کا نکاح گلگت بلتستان سے تعلق رکھنے والی خاتون کے ساتھ انجام پایا ہے، ان کی شادی کی سادہ تقریب اسلام آباد میں ہوئی۔علما و معزز شخصیات کی جانب سے مولانا محمد خان شیرانی کو مبارکباد پیش کی گئی۔ مولانا شیرانی نے نکاح کی تصدیق کرتے ہوئے کہا یہ میرا دوسرا نکاح ہے ،پہلی بیوی کا انتقال ہوگیا تھا۔

