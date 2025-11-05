سموگ : ہائیکورٹ کی اتوار کے روز کمرشل سرگرمیاں مکمل بند کرنے کی تجویز
واسا کے پروجیکٹ شروع ہوتے ہیں توختم ہونے کا نام نہیں لیتے ،یہ کب ختم ہونگے ؟جسٹس شاہد کریم مارکیٹیں رات 10بجے اور ریسٹورنٹس 11بجے بند کرنے کے نوٹیفکیشن پر عملدرآمد کیا جائے :عدالت
لاہور (کورٹ رپورٹر)لاہور ہائیکورٹ نے سموگ کے پیش نظر اتوار کے روز کمرشل سرگرمیاں مکمل بند کرنے کی تجویز دے دی، عدالت نے مارکیٹیں رات 10 بجے اور ریسٹورنٹس 11 بجے بند کرنے کے نوٹیفکیشن پر عملدرآمد کی ہدایت کردی۔ جسٹس شاہد کریم نے قرار دیاکہ واسا کے پروجیکٹ شروع ہوتے ہیں توختم ہونے کا نام نہیں لیتے ،یہ کب ختم ہونگے ؟۔ پائپ لائن ڈالنے کا پروجیکٹ لمبا نہیں ہونا چاہیے ،بڑے بڑے پائپ لا کر چھ ماہ پہلے ہی سڑکوں پر رکھ دئیے جاتے ہیں، اس وجہ سے حادثات ہورہے ہیں ۔تفصیلات کے مطابق جسٹس شاہد کریم نے شہری ہارون فاروق سمیت دیگر کی تدارک سموگ کیلئے دائر درخواستوں کی سماعت کی۔
دوران سماعت عدالتی حکم پر ڈپٹی کمشنر لاہور محسن رضا عدالت پیش ہوئے ۔فاضل جج نے ان سے استفسار کیا کہ آپکا مارکیٹس دس بجے بند کرنے کا نوٹیفکیشن ہے ، اس کی خلاف ورزیاں جاری ہیں، یہ نوٹیفکیشن 2023 کا ہے اس پر عملدرآمد کرائیں۔ جس پر ڈی سی نے بتایا کہ نوٹیفکیشن کے مطابق بازار دس بجے اور ریسٹورنٹس گیارہ بجے بند ہونگے ۔ دوران سماعت عدالت نے کہا کہ ایک تجویز ہے کہ ایک ماہ کیلئے اتوار کو تمام کمرشل سرگرمیاں بند کرنی چاہئیں، ایک دو ماہ یا چار ہفتے ایسا کرنا پڑے گا، شادی ہالز پورے دس بجے بند ہونے چاہئیں، شادیوں پر ون ڈش کی خلاف ورزی بھی ہورہی ہے ۔عدالت نے ہدایت کی کہ شہر میں پانچ منٹ کیلئے بھی ٹریفک بند نہیں ہونی چاہیے ۔ عدالت نے ڈی سی لاہور کو رپورٹ جمع کرانے کی ہدایت کردی ۔
دوران سماعت عدالت نے شہر میں واسا کے تعمیراتی پروجیکٹس پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے ریمارکس میں مزید کہا یہ کیا طریقہ کار ہے پورے لاہور میں اتنی مٹی کر دی گئی جس کی کوئی حد نہیں ،اتنی مٹی میں سموگ گن کیا کام کر ے گی، ہر بندہ اپنی ذمہ داری ادا کرے ،یہ میرا اکیلے کا کام تو نہیں ،محکمہ ماحولیات واسا اور ایل ڈی اے کو جرمانے کیوں نہیں کرتے ، واسا اپنے سارے پروجیکٹس کی تمام تفصیلات عدالت پیش کرے ،بتائیں یہ پروجیکٹ کب ختم ہونے ہیں؟۔ عدالت نے محکمہ ماحولیات کو واسا اور ایل ڈی اے کے پروجیکٹس میں خلاف ورزیوں پر جرمانے کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے سموگ کیس کی سماعت جمعہ تک ملتوی کردی۔