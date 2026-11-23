نسیم شاہ کی شاندار بولنگ، ایم آئی ایمریٹس نے ڈیزرٹ وائپرز کو ہرا دیا
دبئی(سپورٹس ڈیسک) ڈی پی ورلڈ آئی ایل ٹی20 سیزن 5 کے افتتاحی میچ میں ایم آئی ایمریٹس نے دفاعی چیمپئن ڈیزرٹ وائپرز کو 52 رنز سے شکست دے کر فاتحانہ آغاز کیا۔ نسیم شاہ نے 2 وکٹیں حاصل کرکے نمایاں کارکردگی دکھائی، جبکہ کرس جارڈن اور ظہور خان کی شاندار بولنگ نے وائپرز کی بیٹنگ لائن تباہ کردی۔
ڈی پی ورلڈ آئی ایل ٹی20 سیزن 5 کے افتتاحی میچ میں ایم آئی ایمریٹس نے دفاعی چیمپئن ڈیزرٹ وائپرز کو 52 رنز سے شکست دے کر فاتحانہ آغاز کیا۔ نسیم شاہ نے 2 وکٹیں حاصل کرکے نمایاں کارکردگی دکھائی، جبکہ کرس جارڈن اور ظہور خان کی شاندار بولنگ نے وائپرز کی بیٹنگ لائن تباہ کردی۔
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