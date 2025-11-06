صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

وی آئی پیز کی سکیورٹی ،پنجاب حکومت کا 25نئی گاڑیاں خریدنے کا فیصلہ

  • پاکستان
وی آئی پیز کی سکیورٹی ،پنجاب حکومت کا 25نئی گاڑیاں خریدنے کا فیصلہ

لاہور(اپنے نامہ نگارسے )پنجاب حکومت نے وی آئی پیز کی سکیورٹی کے لیے 25 نئی گاڑیاں خریدنے کا فیصلہ کرلیا۔

ذرائع کے مطابق وی آئی پیز کی سکیورٹی پر 27 کروڑ روپے سے زائد لاگت آئے گی، فی گاڑی قیمت 70 لاکھ سے ڈیڑھ کروڑ روپے کے درمیان مقررکی گئی۔ گاڑیوں میں بار لائٹس اور سپیشل فیبریکیشن بھی شامل ہوں گی،نئی گاڑیاں پولیس اور سپیشل برانچ کے استعمال میں آئیں گی۔ محکمہ ایس اینڈ جی اے ڈی ٹرانسپورٹ ونگ کا کہنا ہے کہ گاڑیوں کی خریداری کا مقصد اعلیٰ شخصیات کی سکیورٹی بہتر کرنا ہے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کھیلوں کی دنیا

پاکستان میں فٹبال کا فروغ،اے ایف سی کا سنجیدہ اقدامات پر زور

دوسرا ون ڈے ، پاکستان کو شکست،سیریز 1،1 سے برابر

ویسٹ انڈیز کو آخری 5اوورز میں ریکارڈ رنز کے باوجود شکست

قائداعظم ٹرافی :فیصل آباد نے لاہور وائٹس کو ہرا دیا

سنگا کپ فٹبال:لیاری فٹبال اکیڈمی نے فائنل میں جگہ بنا

کرسٹیانو رونالڈو نے جلد ریٹائرمنٹ کا عندیہ دیدیا

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
نوے سالہ لیجنڈ … (2)
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
لمبی ہے غم کی شام مگر شام ہی تو ہے
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
مسجد کا انتظام کس کی ذمہ داری ہے؟
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
زہران ممدانی کی کامیابی کے مضمرات
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
وہ جو تاریک مٹی پہ مارے گئے
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
تجدید وتجدُّد …(5)
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak