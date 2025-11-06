صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

متنازعہ ٹویٹس:پی ٹی آئی کے سابق سیکرٹری اطلاعات احمدجواد درخوا ست ضمانت خارج ہونے پرگرفتار

  • پاکستان
متنازعہ ٹویٹس:پی ٹی آئی کے سابق سیکرٹری اطلاعات احمدجواد درخوا ست ضمانت خارج ہونے پرگرفتار

اسلام آباد(اپنے نامہ نگارسے ،مانیٹرنگ ڈیسک)ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج افضل مجو کہ نے پاک بھارت جنگ کے دوران متنازعہ ٹویٹس پر درج مقدمہ میں پی ٹی آئی کے سابق سیکرٹری اطلاعات احمد جواد کی درخواست ضمانت مسترد کردی۔

جس پرنیشنل سائبر کرائم انویسٹی گیشن ایجنسی اسلام آباد نے گرفتار کرلیا۔دوران سماعت وکیل صفائی نے کہا امریکی صدر نے جنگ بند ہونے کا کہا ہمارے موکل نے بھی کہا جنگ بندی ہوئی،کیا جنگ بندی کی خبر دینا غلط ہے ،جب ٹویٹس میں کسی شخص کا نام نہیں لیا تو کیسے ہتک عزت ہو سکتی ہے ، پراسیکیوٹر نے کہا "میری گل ہو گئی" ایسے جملے ہم سب جانتے ہیں کس کے لئے استعمال ہوتے ہیں ، دلائل مکمل ہونے کے بعد عدالت نے احمد جواد کی ضمانت کی درخواست مسترد کر دی۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
نوے سالہ لیجنڈ … (2)
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
لمبی ہے غم کی شام مگر شام ہی تو ہے
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
مسجد کا انتظام کس کی ذمہ داری ہے؟
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
زہران ممدانی کی کامیابی کے مضمرات
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
وہ جو تاریک مٹی پہ مارے گئے
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
تجدید وتجدُّد …(5)
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak