امن جرگہ:تحریک انصاف کی جے یو آئی کو شرکت کی دعوت
صوبائی شوریٰ کا اجلاس بلا کر مشاورت سے فیصلہ کرینگے :مولانا عطاء الحق جے یو آئی کی قیادت کو جنید اکبر کا خط دیا ، وزیراعلیٰ پرعزم ہیں:علی اصغر
پشاور(مانیٹرنگ ڈیسک )تحریک انصاف نے جمعیت علماء اسلام کو امن جرگے میں شرکت کی دعوت دے دی۔پی ٹی آئی کا وفد پشاور میں جے یو آئی (ف)کے سیکرٹریٹ پہنچا اور پارٹی کی قیادت کو جنید اکبر کا خط دیا۔اس موقع پر جے یو آئی (ف)کے سینیٹر مولانا عطا الحق اور پی ٹی آئی کے صوبائی رہنما علی اصغر نے میڈیا سے گفتگو کی۔مولانا عطائالحق کا کہنا تھا کہ امن جرگہ سے متعلق پی ٹی آئی کے عزم کو سراہتے ہیں، جرگہ ہمارے صوبے کی روایت ہے ، صوبائی شوریٰ کا اجلاس بلا کر مشاورت سے فیصلہ کریں گے ۔علی اصغر نے کہا کہ جے یو آئی کی قیادت کو جنید اکبر کا خط دیا ہے ، وزیراعلیٰ سہیل آفریدی پرعزم ہیں کہ سب کی مشاورت سے آگے بڑھا جائے ۔