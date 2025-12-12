ہندوتوا نظریات سے مسلمانوں کی مذہبی آزادی کو شدید خطرات لاحق
اسلام آباد(خصوصی نیوزرپورٹر)بھارت میں ہندوتوا نظریات اور بی جے پی حکومت کی انتہاپسند پالیسیوں نے مسلمانوں کی مذہبی آزادی کو شدید خطرات سے دوچار کردیا ہے، مختلف ریاستوں میں بی جے پی رہنمائو ں اور ہندو انتہا پسند تنظیموں کی جانب سے مساجد کی تعمیر کے خلاف نفرت انگیز بیانات کا سلسلہ تیز ہوگیا۔
بھارتی جریدے کے مطابق، ویسٹ بنگال کے علاقے مرشد آباد میں ایم ایل اے ہمایوں کبیر نے بابری مسجد کے نام سے تعمیر ہونے والی نئی مسجد کا سنگِ بنیاد رکھا ہے ۔ دوسری جانب، دی ٹائمز آف انڈیا نے رپورٹ کیا ہے کہ بی جے پی نے اس مسجد کی تعمیر کی کھلے عام بھرپور مخالفت شروع کردی ۔بھارتی میڈیا کے مطابق مسجد کی تعمیر کے لئے کروڑوں روپے کے عطیات جمع کئے جاچکے ہیں ،مودی سرکار کی سخت پالیسیوں اور ہندو قوم پرست بیانیے کے باوجود، بھارت کے مسلمان اپنے مذہبی اور بنیادی حقوق کے لیے مسلسل جدوجہد کر رہے ہیں۔