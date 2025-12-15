پنجاب سہولت بازار اتھارٹی کا اعزاز:سرکاری اداروں کو صحیح معنوں میں خدمت مرکز بنا رہے ہیں:مریم نواز
سہولت بازار اتھارٹی کو سوئٹزرلینڈ کے عالمی ادارے کی طرف سے اعلیٰ معیار پرانٹرنیشنل سرٹیفکیٹ مل گئے ارزاں اورمعیاری اشیاء کا حصول پنجاب کے عوام کا حق ،سستی روٹی اورسستا آٹا احساس کا ناقابل تردید ثبوت
لاہور (سٹاف رپورٹر )وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ٹیم پنجاب نے ایک اوراعزاز حاصل کر لیا- پنجاب سہولت بازار اتھارٹی کو سوئٹزرلینڈ کے مستند عالمی ادارے کی طرف سے اعلیٰ معیار پرانٹرنیشنل سرٹیفکیٹ مل گئے -پنجاب سہولت بازار اتھارٹی کو آئی ایس او 901اورآئی ایس او 27001 سرٹیفکیٹ کا اجرا کردیا گیا-پنجاب سہولت بازار اتھارٹی آئی ایس او901اورآئی ایس او 27001 سرٹیفکیٹ حاصل کرنے والا اپنی نوعیت کا پہلا منفرد ادارہ بن گیا -پنجاب بھر میں سہولت بازار اتھارٹی کے مجموعی طورپر 17ہزار سے زائد سٹال قائم کرنے کا منفرد ریکارڈ بھی قائم کر دیاگیا-پنجاب کے 36اضلاع میں 6ہزار سٹال اورنئے بننے والے 10سہولت بازاروں میں ایک ہزار سٹال قائم کئے گئے -پنجاب بھر میں ویک اینڈپرلگنے والے 10ہزار سے زائد عارضی سٹال عوام کی سہولت کیلئے موجودہیں ۔
وزیراعلیٰ نے پنجاب سہولت بازار اتھارٹی کی عالمی سرٹیفکیشن پر اظہار مسرت کیااورماڈل بازار مینجمنٹ کمپنی کے چیئرمین افضل کھوکھر اور پوری ٹیم کو مبارکباددی او ر مزید تین اضلاع میں سہولت بازار کا آغاز جنوری تک کرنے کا ہدف مقرر کیاگیا- وزیراعلیٰ نے کہاکہ عوام کو سستی اورمعیاری اشیا ئے صرف کی فراہمی کیلئے سہولت بازار اتھارٹی کا کردار ناقابل فراموش ہے ۔ سہولت بازار اتھارٹی نے صوبہ بھر میں پھل،سبزیوں اوردیگر اشیاء صرف کی سستے داموں فراہمی یقینی بنا کر قابل قدر عوامی خدمت انجام دی ۔سستی اورمعیاری اشیا کا حصول پنجاب کے عوام کا حق ہے ۔ وزیراعلیٰ مریم نوازشریف نے کہاکہ پنجاب کے سرکاری ادارو ں کو صحیح معنوں میں خدمت مرکز بنا رہے ہیں۔پنجاب میں سستی روٹی اورسستا آٹا عوام کیلئے احساس کا ناقابل تردید ثبوت ہے ۔ انہوں نے کہاکہ سہولت بازاروں کا دائرہ کارڈویژن،اضلاع،تحصیل سے لیکر بتدریج چھوٹے شہروں تک وسیع کرنے کا عزم رکھتے ہیں۔