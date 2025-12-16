صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

قومی اتحاد کی ضرورت

  • پاکستان
قومی اتحاد کی ضرورت

لاہور(این این آئی)سابق وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز شریف نے کہا ہے کہ پاک فوج دہشتگردی کے ناسور کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کیلئے پر عزم ہے، موجودہ حالات میں نفاق کی بجائے قومی اتحاد کی ضرورت ہے۔

ان خیالات کا اظہار انہوں نے خاتون رکن پنجاب اسمبلی سنبل مالک سے ملاقات میں گفتگو کرتے ہوئے کیا ۔ اس موقع پر پارٹی امور کے حوالے سے بھی تبادلہ خیال کیا گیا ۔ حمزہ شہباز شریف نے کہا کہ حکومت نے ملک کو ڈیفالٹ سے بچا کر ترقی کی جانب گامزن کر دیاہے ، شکست سے دوچار ہونے والا ہمارا دشمن اب دہشتگردی کے ذریعے ہمیں کمزور کرنا چاہتا ہے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
سولہ دسمبر
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ہمارا کام صرف بات پہنچانا ہے
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
16 دسمبر اور ایک نیا بنگلہ دیش
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
پنجاب میں بلدیاتی انتخابات اور نئے صوبوں کی بحث
سلمان غنی
رشید صافی
عوامی خدمت بمقابلہ تصادم
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ… (2)
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak