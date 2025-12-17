صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بلاول بھٹو کے خلاف نازیبا الفاظ استعمال کرنے پر مقدمہ درج

  • پاکستان
بلاول بھٹو کے خلاف نازیبا الفاظ استعمال کرنے پر مقدمہ درج

حیدرآباد(آئی این پی)پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کے خلاف نازیبا الفاظ استعمال کرنے پر مقدمہ درج کر لیا گیا۔

بلاول کیخلاف نازیبا الفاظ استعمال کرنے پر مقدمہ حیدرآباد کے تھانہ ہٹڑی میں درج کیا گیا۔ یہ مقدمہ پی پی پی کی ذیلی تنظیم پیپلز سٹوڈنٹس فیڈریشن کے مقامی رہنما کی مدعیت میں درج کیا گیا ہے ۔درج مقدمہ کے متن کے مطابق ہالا ناکا روڈ پر پی پی پی طلبہ ونگ کی جانب سے استقبالیہ کیمپ قائم کیا گیا تھا کہ گاڑی سوار نامعلوم شخص مسلح گارڈز کے ہمراہ آیا اور پارٹی بینرز اور جھنڈے چھین لیے ۔نامعلوم شخص بلاول کیخلاف نازیبا الفاظ کہتے ہوئے فرار ہو گیا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا

جویریہ عباسی کی ہانیہ عامر کی نظر اتارنے کی ویڈیو وائرل

عاطف اسلم کا ڈھاکا کنسرٹ منسوخ، منتظمین کیخلاف مقدمہ

اسما عباس نے اوزیمپک نہ لینے کی وجہ بتا دی

ارمینا خان کا صحت کے پیچیدہ مسائل میں مبتلا ہونیکا انکشاف

رابی پیرزادہ نکاح کے بندھن میں بندھ گئیں،تصاویر وائرل

نقاب کھینچنے کا واقعہ، نتیش کمار سر عام معافی مانگیں:راکھی

آج کے کالمز

ایاز امیر
کس چراغ کے گرد زمانہ گھومے ہے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
پاکستان کا مسٹر پوتن
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
عرفان بھائی: اک دھوپ تھی کہ ساتھ گئی آفتاب کے … (5)
شاہد صدیقی
جاوید حفیظ
پاکستان اور طالبان
جاوید حفیظ
محمد حسن رضا
چھپی قاتل ریاست
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
سقوط ِڈھاکہ اور بنگلہ دیش
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak