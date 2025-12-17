صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سابق وزیر اعلیٰ منظور وٹو طویل علالت کے بعدانتقال کر گئے

  • پاکستان
سابق وزیر اعلیٰ منظور وٹو طویل علالت کے بعدانتقال کر گئے

86 سال عمر ،نماز جنازہ آج وساوے والا دیپالپورمیں 2بجے ادا کی جائیگی مسلم لیگ ق ، پی ٹی آئی ، پی پی سے وابستہ رہے ،صدر ، وزیر اعظم کا اظہار افسوس

لاہور (سپیشل رپورٹر)سابق وزیر اعلیٰ پنجاب میاں منظور وٹو طویل علالت کے بعد لاہور میں انتقال کر گئے ،ان کی عمر 86سال تھی،14 اگست 1939میں فاضلکا بھارتی پنجاب میں پیدا ہوئے ،اسلامیہ کالج سول لائنز لاہور سے تعلیم حاصل کی، پنجاب کے گیارہویں وزیر اعلیٰ بنے ، منظور وٹو پاکستان مسلم لیگ ، مسلم لیگ جناح ، مسلم لیگ جونیجو ،تحریک انصاف اور پیپلزپارٹی سے وابستہ رہے ،منظور وٹو وفاقی وزیر صنعت و پیداوار اور وفاقی وزیر امور کشمیر،وزیر مملکت اور سپیکر پنجاب اسمبلی بھی رہے۔

انہوں نے 1993 میں وزیراعلیٰ پنجاب کے عہدے پر فرائض سرانجام دیئے ،1985 سے 1993 تک پاکستان مسلم لیگ میں رہے ،1993 سے 1995 تک مسلم لیگ جونیجو میں رہے ،1995 سے 2002 تک پاکستان مسلم لیگ جناح میں رہے ،2002 سے 2008 تک پاکستان مسلم لیگ ق میں رہے ،2008 سے 2018 تک پیپلزپارٹی میں رہے ،2018 سے 2020 تک تحریک انصاف میں رہے ،2020 کے بعد میاں منظور وٹو نے دوبارہ پیپلزپارٹی میں شمولیت اختیار کی،میاں منظور وٹو پیپلزپارٹی وسطی پنجاب کے صدر بھی رہے ۔نماز جنازہ آج چک ون ایس پی ، وساوے والا،تحصیل دیپالپور، ضلع اوکاڑہ میں 2بجے ادا کی جائیگی۔صدر مملکت آصف علی زرداری ،وزیر اعظم شہباز شریف ،بلاول بھٹو ، گورنر پنجاب ،راجہ پرویز اشرف ،یوسف رضا گیلانی ، فضل الرحمن ، طاہرالقادری ،حسن مرتضیٰ ، شہزاد سعید چیمہ ، رانا فاروق سعید اور دیگر نے اظہار افسوس کیا ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

جرم و سزا کی دنیا

ماں بیٹی قتل کیس:302 کامقدمہ نہ کرنے پر 3تھانیدارمعطل

قصور زیادتی کیس :لڑکی کے چچا کا ڈی این اے میچ، ملزم گرفتار

گلیانہ پو لیس نے 3 جواری پکڑ لئے

ہوائی فائرنگ کرنیوالے 2افراد گرفتار

تتلے عالی:نوجوان نے ساتھیوں سے ملکر لڑکی کو اغوا کر لیا

تتلے عالی:نالی توڑ نے سے روکنے پر 3 افراد کا خاتون پر تشدد

آج کے کالمز

ایاز امیر
کس چراغ کے گرد زمانہ گھومے ہے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
پاکستان کا مسٹر پوتن
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
عرفان بھائی: اک دھوپ تھی کہ ساتھ گئی آفتاب کے … (5)
شاہد صدیقی
جاوید حفیظ
پاکستان اور طالبان
جاوید حفیظ
محمد حسن رضا
چھپی قاتل ریاست
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
سقوط ِڈھاکہ اور بنگلہ دیش
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak