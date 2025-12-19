بھٹو میڈیکل یونیورسٹی نے پمز سے فیکلٹی خدمات مانگ لیں
یونیورسٹی میں سرجری و میڈیسن سمیت اہم شعبوں میں ڈین کی اسامیاں خالی پمز نے ناموں کا پینل بھجوا دیا ، سنڈیکیٹ اجلاس میں ڈین کی منظوری لی جائیگی
اسلام آباد (ایس ایم زمان ) شہید ذوالفقار علی بھٹو میڈیکل یونیورسٹی کو فیکلٹی کی کمی کا سامنا ، یونیورسٹی کے اہم سرجری و میڈیسن سمیت اہم شعبوں کے ڈین کی اسامیاں خالی ہیں ، یونیورسٹی نے مستقل فیکلٹی کی تقرری کے بجائے پمز کے ڈاکٹر ز کو اعزازی طور پر فیکلٹی خدمات حاصل کرنے کی درخواست کی ہے ، یونیورسٹی میں شعبہ سرجری، شعبہ میڈیسن، ڈین نرسنگ کی ا سامیاں خالی ہیں، یونیورسٹی نے فیکلٹی کی کمی پوری کرنے کے لئے پمز کے ڈاکٹر ز کی بطور اعزازی فیکلٹی خدمات حاصل کرنے کی درخواست کی ہے ، پمز نے ڈین شعبہ سرجری کے لئے پروفیسر ڈاکٹر ممتاز نیازی ، پروفیسر عاطف انعام شامی اور پروفیسر ڈاکٹر الطاف حسین ،ڈین میڈیسن کیلئے پروفیسر ڈاکٹر رانا عمران سکندر، ڈاکٹر قاسم بٹر اور ڈاکٹر عظمی رشید ، ڈین نرسنگ کے لئے ڈاکٹر عائشہ ، ڈاکٹر ناہید فاطمہ اور ڈاکٹر نزہت یاسمین ،ڈین ڈینٹسٹری کے لیے ڈاکٹر شہاب الدین، ڈاکٹر اویس درانی اور ڈاکٹر نعمان نور کے ناموں کا پینل بھجوا دیا ، یونیورسٹی کے سنڈیکیٹ اجلاس میں مذکورہ ناموں کے پینلز میں سے ہر شعبہ کے لئے ایک ڈین کے نام کی منظوری لی جائے گی۔