صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پی اے سی ذیلی کمیٹی کا اجلاس ،ایچ ای سی آڈٹ اعتراض کا جائزہ

  • پاکستان
پی اے سی ذیلی کمیٹی کا اجلاس ،ایچ ای سی آڈٹ اعتراض کا جائزہ

ایچ ای سی 2003میں مقررشدہ اہداف حاصل نہیں کر سکا :آڈٹ حکام ہا ئیر ایجو کیشن کمیشن کو سالانہ بینک سٹیٹمنٹس6ماہ میں جمع کرا نیکی ہدیات

 اسلام آباد (خصوصی رپورٹر)پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی ذیلی کمیٹی کا اجلاس کنوینر شاہدہ اختر علی کی زیر صدارت ہوا ،جس میں ہائیر ایجوکیشن کمیشن سے متعلق سال 2010-11 اور 2013-14 کے آڈٹ اعتراضات کا جائزہ لیا گیا۔ آڈٹ حکام نے بتایا کہ ایچ ای سی 2003 میں اہداف حاصل نہیں کر سکا۔ ایچ ای سی حکام نے جواب دیا کہ ٹارگٹ حاصل کرنے کی پوری کوشش کی گئی تھی اور اب وہ حاصل کر لیے ہیں، البتہ ابتدائی سالوں میں کچھ چیلنجز درپیش رہے ۔ کنوینر شاہدہ اختر علی نے کہا اکثر طلبہ ہمارے پاس یہ شکایت لے کر آتے ہیں کہ انہیں پی ایچ ڈی میں داخلہ نہیں مل رہا۔ ایچ ای سی حکام نے بتا یا بیرون ملک تعلیم کی فیس اس قدر زیادہ ہو گئی ہے کہ امریکا میں ایک طالب علم پر چار چار کروڑ روپے لاگت آ رہی ہے ، جتنا زیادہ فنڈ ملے گا، اتنی ہی زیادہ تعداد میں طلبہ کو بیرون ملک بھیجا جا سکے گا۔اجلاس میں انکشاف ہوا کہ ہائیر ایجوکیشن کمیشن نے 16 سال تک اپنے اکاؤنٹس کی سالانہ سٹیٹمنٹس جمع نہیں کرائیں۔ کمیٹی نے ان سٹیٹمنٹس کی تیاری کے لیے ایچ ای سی کو چھ ماہ کا وقت دیدیا۔ آڈٹ حکام کے مطابق ایچ ای سی کے پاس 2002 سے 2018 تک کا کوئی مالیاتی بیان موجود نہیں،سینیٹر بلال مندوخیل کے سوال پر ایچ ای سی حکام نے جواب دیا کہ وہ اپنے ریکارڈ کو دوبارہ چیک کر لیں گے ۔ آڈٹ حکام نے زور دیا کہ سٹیٹمنٹس کا آغاز سنہ 2002 سے ہی کرنا ہوگا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا

میرے ڈرامے ہمیشہ ہٹ ہوتے ہیں،صبا فیصل کا دعویٰ

فجر کے وقت والدہ کی یاد میں نئی دھن تخلیق کی:آئمہ بیگ

پابندی کے باوجود پنجاب حکومت درخت کاٹ رہی:نادیہ افگن

مرد شادی کیلئے شارٹ کٹس ڈھونڈ رہے :سعدیہ امام

امیر گیلانی سے محبت پہلے مجھے ہوئی تھی، ماورا حسین کا اعتراف

سینما کو نفرت،تعصب نہیں پھیلانا چاہیے :عمران عباس

آج کے کالمز

خورشید ندیم
تین سماجی مغالطے
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
ایک مسکراتا ہوا چہرہ جو اَب ہم میں نہیں
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
مسلم ہیرو احمد الاحمد
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
نئے صوبوں کی تحریک‘ امید کی کرن …(2)
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
صوبہ پہلے یا پاکستان؟
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی خصوصیات
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak