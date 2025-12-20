صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

خرم دستگیر کا اپنی آنکھوں کا کارنیا عطیہ کرنے کا اعلان

  • پاکستان
خرم دستگیر کا اپنی آنکھوں کا کارنیا عطیہ کرنے کا اعلان

لاہور(مانیٹرنگ ڈیسک)سابق وفاقی وزیر خرم دستگیر خان نے اپنی آنکھوں کے کارنیا عطیہ کرنے کا اعلان کردیا۔

 خرم دستگیر نے گوجرانوالہ میڈیکل کالج کے شعبہ امراضِ چشم کا دورہ کیا۔ انہوں نے ان پانچ نابینا مریضوں کی عیادت کی جو کارنیا کی بیماری کے باعث بینائی سے محروم تھے ۔ پروفیسر ڈاکٹر عرفان قیوم ملک کی زیر نگرانی کی گئی کامیاب کارنیا ٹرانسپلانٹ سرجریز کے بعد ان کی بینائی بحال ہو گئی ہے ۔ اب تک گوجرانوالہ میڈیکل کالج میں پروفیسر ڈاکٹر عرفان کی قیادت میں 161 کارنیا ٹرانسپلانٹ سرجریز کامیابی سے کی جا چکی ہیں۔خرم دستگیر نے اعلان کیا اللہ کے حکم سے وفات کے بعد ان کا کارنیا عطیہ کیا جائے گا ۔ انہوں نے عوام سے بھی اپیل کی وہ اس نیک عمل میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کاروبار کی دنیا

اسٹاک ایکسچینج:مندی،54فیصد حصص کی قیمتیں گرگئیں

ڈالر کی قدر میں کمی ،تولہ سونا 900روپے سستا

فارن ایکسچینج مینول کے قوانین میں ترمیم کاسرکلر جاری

موبائل فونز کی درآمدات میں 40.51 فیصد اضافہ ریکارڈ

پاک قطر فیملی تکافل کے آئی پی او کی جنرل سبسکرپشن 3.8گنااوورسبسکرائب

ڈیمریج اور ڈیٹنشن چارجز معاف کرنے کا مطالبہ

آج کے کالمز

خورشید ندیم
تین سماجی مغالطے
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
ایک مسکراتا ہوا چہرہ جو اَب ہم میں نہیں
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
مسلم ہیرو احمد الاحمد
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
نئے صوبوں کی تحریک‘ امید کی کرن …(2)
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
صوبہ پہلے یا پاکستان؟
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی خصوصیات
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak