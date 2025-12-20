صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

راولپنڈی ،اسلام آباد اور پختونخوا میں5.7 کی شدت کازلزلہ

  • پاکستان
راولپنڈی ،اسلام آباد اور پختونخوا میں5.7 کی شدت کازلزلہ

اسلام آباد،پشاور (آئی این پی )اسلام آباد،راولپنڈی اور خیبرپختونخوا کے مختلف علاقوں میں جمعہ کی صبح زلزلے کے شدید جھٹکے محسوس کئے گئے ہیں۔

ریکٹر سکیل پر زلزلے کی شدت 5.7 ریکارڈ کی گئی جس کا مرکز کوہ ہندوکش تھا۔زلزلے کا مرکز کوہ ہندوکش اور گہرائی تقریبا 12ً کلومیٹر تھی۔مالاکنڈ ، دیر،چترال اورخیبرلنڈی کوتل سمیت بالائی علاقوں میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ۔ زلزلے کے بعد لوگوں میں خوف وہراس پھیل گیا،تاحال کسی جانی و مالی نقصان کی اطلاع موصول نہیں ہوئی۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
تین سماجی مغالطے
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
ایک مسکراتا ہوا چہرہ جو اَب ہم میں نہیں
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
مسلم ہیرو احمد الاحمد
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
نئے صوبوں کی تحریک‘ امید کی کرن …(2)
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
صوبہ پہلے یا پاکستان؟
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی خصوصیات
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak