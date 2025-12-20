راولپنڈی ،اسلام آباد اور پختونخوا میں5.7 کی شدت کازلزلہ
اسلام آباد،پشاور (آئی این پی )اسلام آباد،راولپنڈی اور خیبرپختونخوا کے مختلف علاقوں میں جمعہ کی صبح زلزلے کے شدید جھٹکے محسوس کئے گئے ہیں۔
ریکٹر سکیل پر زلزلے کی شدت 5.7 ریکارڈ کی گئی جس کا مرکز کوہ ہندوکش تھا۔زلزلے کا مرکز کوہ ہندوکش اور گہرائی تقریبا 12ً کلومیٹر تھی۔مالاکنڈ ، دیر،چترال اورخیبرلنڈی کوتل سمیت بالائی علاقوں میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ۔ زلزلے کے بعد لوگوں میں خوف وہراس پھیل گیا،تاحال کسی جانی و مالی نقصان کی اطلاع موصول نہیں ہوئی۔