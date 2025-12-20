پاسنگ آؤٹ پریڈ ،خاتون اوّل آصفہ بھٹو نے انعامات تقسیم کیے
نواب شاہ (دنیا نیوز) خاتون اوّل آصفہ بھٹو زرداری نے بختاور کیڈٹ کالج برائے طالبات میں پانچویں پاسنگ آؤٹ پریڈ میں شرکت ،نئے جمنازیم اور سوئمنگ پول کا افتتاح کیا۔
تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بختاور کیڈٹ کالج بچیوں کو تعلیم، نظم و ضبط اور قیادت کے ذریعے بااختیار بنا رہا ہے ۔ انہوں نے کہا کہ میں طلبا کو نظم و ضبط، احترام اور استقامت کی تلقین کرتی ہوں۔ خاتون اوّل نے آرٹ اینڈ سائنس ایگزیبیشن 2025-26 کا باضابطہ افتتاح بھی کیا۔ تقریب میں مارچ پاسٹ، پی ٹی، جمناسٹک اور کراٹے شوز نے تقریب کو چار چاند لگا دیے ۔ آخر میں آصفہ بھٹو نے کیڈٹس میں کالج کریسٹ اور انعامات بھی تقسیم کیے ۔