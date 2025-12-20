بانی پی ٹی آئی اجازت دیں تو مذاکرات ہوں:رانا ثنااللہ
شاہ محمودقریشی بات چیت آگے بڑھاسکتے ہیں تو بڑھائیں ہم نے نہیں روکا
لاہور(مانیٹرنگ ڈیسک)وزیراعظم کے مشیر و سینیٹر رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ فواد چودھری،محمود مولوی،عمران اسماعیل نے ہم سے سپیکرآفس میں ملاقات کی، تینوں افراد نے ہمیں کہا مذاکرات ہونے چاہئیں، ہم نے کہا سپیکر نے بات چیت کی کوشش کی، وزیراعظم نے بھی پی ٹی آئی کو مذاکرات کی دعوت دی لیکن پی ٹی آئی کو بانی تحریک انصاف کی طرف سے مذاکرات کی اجازت نہیں، پی ٹی آئی کے لوگ مذاکرات چاہتے ہیں انہوں نے کچھ معاملات میں دخل اندازی کی ،فیض حمید ملوث ہوئے تو پھر بانی پی ٹی آئی بھی ملوث ہوں گے ۔
ٹی وی کے پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے رانا ثناء اللہ نے مزید کہا کہ بانی پی ٹی آئی اجازت دیں تو مذاکرات ہوں، شاہ محمودقریشی بات چیت آگے بڑھاسکتے ہیں تو بڑھائیں ہم نے نہیں روکا، مولانافضل الرحمن اپنے فیصلے خود کرتے ہیں، ہمارے کہنے پر فضل الرحمن نے کانفرنس میں جانے کا فیصلہ نہیں کیا ہو گا، وزیراعلیٰ کے پی کوآئینی طور پر جن میٹنگز میں آنا چاہیے وہ بچ بچا کر شرکت کرتے ہیں ، وزیراعلیٰ سہیل آفریدی مذاکرات نہیں صرف احتجاج کی بات کر رہے ہیں، اپنے اندازے کے مطابق کہا تھا لانگ مارچ،9مئی میں فیض حمید نے مؤثر کردار ادا کیا۔بانی پی ٹی آئی نے لانگ مارچ اور9مئی کیا،وہ ملوث نہیں تو کون ملوث ہے ، فیض حمید ملوث ہوئے تو کیس ملٹری کورٹ میں چلے گا، فیض حمید کے ملوث ہونے کے امکانات روشن ہیں ، 9مئی واقعات میں جولوگ ادارے کا حصہ تھے تو پھر کیس ملٹری کورٹ میں چلے گا۔