بانی پی ٹی آئی اجازت دیں تو مذاکرات ہوں:رانا ثنااللہ

  • پاکستان
شاہ محمودقریشی بات چیت آگے بڑھاسکتے ہیں تو بڑھائیں ہم نے نہیں روکا

لاہور(مانیٹرنگ ڈیسک)وزیراعظم کے مشیر و سینیٹر رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ فواد چودھری،محمود مولوی،عمران اسماعیل نے ہم سے سپیکرآفس میں ملاقات کی، تینوں افراد   نے ہمیں کہا مذاکرات ہونے چاہئیں، ہم نے کہا سپیکر نے بات چیت کی کوشش کی، وزیراعظم نے بھی پی ٹی آئی کو مذاکرات کی دعوت دی لیکن پی ٹی آئی کو بانی تحریک انصاف کی طرف سے مذاکرات کی اجازت نہیں، پی ٹی آئی کے لوگ مذاکرات چاہتے ہیں انہوں نے کچھ معاملات میں دخل اندازی کی ،فیض حمید ملوث ہوئے تو پھر بانی پی ٹی آئی بھی ملوث ہوں گے ۔

ٹی وی کے پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے رانا ثناء اللہ نے مزید کہا کہ بانی پی ٹی آئی اجازت دیں تو مذاکرات ہوں، شاہ محمودقریشی بات چیت آگے بڑھاسکتے ہیں تو بڑھائیں ہم نے نہیں روکا، مولانافضل الرحمن اپنے فیصلے خود کرتے ہیں، ہمارے کہنے پر فضل الرحمن نے کانفرنس میں جانے کا فیصلہ نہیں کیا ہو گا، وزیراعلیٰ کے پی کوآئینی طور پر جن میٹنگز میں آنا چاہیے وہ بچ بچا کر شرکت کرتے ہیں ، وزیراعلیٰ سہیل آفریدی مذاکرات نہیں صرف احتجاج کی بات کر رہے ہیں، اپنے اندازے کے مطابق کہا تھا لانگ مارچ،9مئی میں فیض حمید نے مؤثر کردار ادا کیا۔بانی پی ٹی آئی نے لانگ مارچ اور9مئی کیا،وہ ملوث نہیں تو کون ملوث ہے ، فیض حمید ملوث ہوئے تو کیس ملٹری کورٹ میں چلے گا، فیض حمید کے ملوث ہونے کے امکانات روشن ہیں ، 9مئی واقعات میں جولوگ ادارے کا حصہ تھے تو پھر کیس ملٹری کورٹ میں چلے گا۔ 

