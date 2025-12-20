وزارتوں کے نتائج ناپنے کا ٹھوس نظام موجود نہیں: احسن اقبال
اسلام آباد (آئی این پی)وفاقی وزیرِ منصوبہ بندی احسن اقبال نے کہا ہے کہ ہر وزارت روایتی رپورٹ دیتی ہے مگر ٹھوس نتائج ناپنے کا نظام موجود نہیں۔
وزارتِ منصوبہ بندی کے زیرِ اہتمام اصول پالیسی پر قومی مشاورتی ورکشاپ سے آن لائن خطاب کے دوران انہوں نے کہا کہ سالانہ رپورٹنگ کو ئی رسمی عمل نہیں، نتائج پر مبنی بنایا جائے ۔ جتنا اہم کام آئین بنانا ہے اتنا ہی اہم آئین کی عمل داری ہے ، 52 سال میں اصولِ پالیسی پر عمل درآمد کا نظام وضع نہ ہو سکا، اب ٹھوس لائحہ عمل ضروری ہے ۔