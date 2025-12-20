اسلام آباد بند کرنے سے عمران کی سزا ختم نہیں ہوگی، کنڈی
سیاسی مذاکرات ن لیگ کے بغیر نہیں ہوسکتے ، پی ٹی آئی سے مذاکرات اچھی بات اڈیالہ جیل کے قیدی اپنی سزا بھگت کر ہی رِہا ہوں گے ، گورنرپختونخوا کی گفتگو
لاہور(سپیشل رپورٹر،مانیٹرنگ ڈیسک)گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے کہا کہ اسلام آباد یا پشاور بند کرنے سے بانی پی ٹی آئی عمران خان کی سزا ختم نہیں ہوگی۔لاہور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے فیصل کریم کنڈی کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی حکومت کہتی تھی دہشت گردوں کے دفاتر قائم کریں، لیکن ریاست کے خلاف ہتھیار اٹھانے والوں سے بات چیت نہیں ہو گی؟۔انہوں نے کہا کہ سیاسی مذاکرات مسلم لیگ ن کے بغیر نہیں ہوسکتے ، پی ٹی آئی کے ساتھ مذاکرات کی بات اچھی ہے ، آج پی ٹی آئی امپورٹڈ اپوزیشن لانا چاہتی ہے ۔گورنر کے پی کے نے یہ بھی کہا کہ پی ٹی آئی بتائے مولانا فضل الرحمن اور محمود خان اچکزئی کے بارے میں وہ کیا کہتے تھے ؟سینیٹ میں اپوزیشن لیڈر بننے کے خواہشمند راجہ ناصر عباس بتائیں کُرم میں ہونے والے ظلم پر بات کیوں نہیں کرتے ۔بانی اس وقت اڈیالہ جیل میں وی وی آئی پی قیدی ہیں، نہیں چاہتا انکے ساتھ وہی سلوک کیا جائے جو اُن کی خواہش تھی۔انہوں نے وزیراعلیٰ کے پی کے سہیل آفریدی پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ وزیراعلیٰ کے پی کے اڈیالہ جیل کے باہر بیٹھے ہوتے ہیں، انہیں اپنے صوبے میں بیٹھنا چاہیے ۔ گورنر خیبر پختونخوا نے کہا ہے کہ اڈیالہ جیل کے قیدی اپنی سزا بھگت کر ہی رِہا ہوں گے ۔انہوں نے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ ہم چاہتے ہیں کسی کو بھی سیاسی انتقام کا نشانہ نہیں بنانا چاہیے ، فیصل کریم کنڈی نے کہا کہ 9مئی افغانستان سے یا واہگہ بارڈر کراس کر کے آنے والوں نے نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر آپ کہیں گے کہ افغان مہاجرین کو نہ بھیجیں تو ایسا نہیں ہو گا۔فیض حمید کی سرینا کی چائے کی پیالی ہمیں بہت مہنگی پڑی ہے ۔