جعلی مقدموں سے نجات پنجاب کی عدالتوں میں بائیو میٹرک ویری فیکیشن نظام نافذ

  • پاکستان
لاہور (کورٹ رپورٹر )چیف جسٹس ہائیکورٹ مس عالیہ نیلم کی جانب سے ہائیکورٹ اور پنجاب کی عدالتوں میں بائیو میٹرک ویری فیکیشن سسٹم نافذ کردیا گیا ، ہائیکورٹ اور ماتحت عدالتوں میں درخواست دائر کرنے کے لیے درخواست گزار کا بائیو میٹرک لازمی قرار دیدیا گیا ۔

ہائیکورٹ کی جانب سے فریقین مقدمہ کی بائیومیٹرک تصدیق کو لازمی قرار دیا جائے گا۔گواہان اور ضامنین کی بھی بائیومیٹرک تصدیق لازمی قرار دی جائے گی۔عدالتی بائیومیٹرک سسٹم کو نادرا کے ڈیٹا بیس کے ساتھ منسلک کیا جائے گا۔بائیومیٹرک تصدیق کی سہولت نادرا ای سہولت پر بھی میسر ہوگی۔ پرنسپل سیٹ اور ملتان، بہاولپور اور راولپنڈی بینچز پر بائیومیٹرک تصدیق کا سسٹم نافذ کیا جائے گا۔صوبہ بھر کی تمام ضلعی عدلیہ میں بھی فریقین مقدمہ، گواہان اور ضامنین کی بائیومیٹرک ویری فیکیشن ہوگی۔بائیو میٹرک تصدیق سے جعلی مقدمہ بازی سے نجات ملے گی اور فریقین مقدمہ کو تحفظ حاصل ہوگا۔ جعل سازی کا خاتمہ ہوگا،جعلی گواہان اور ضامنین کا تدارک ہوگا۔ 

