صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

شیخوپورہ، رحیم یار خان:حادثات، 6افراد جاں بحق، 23زخمی

  • جرم و سزا کی دنیا
شیخوپورہ، رحیم یار خان:حادثات، 6افراد جاں بحق، 23زخمی

کالاخطائی روڈپر بس اور وین ٹکراجانے سے 3مسافر دم توڑ گئے ، 19 زخمی ظاہرپیرانٹرچینج پر میت لیجانے والی ایمبولینس کوچ سے جاٹکرا ئی، 3چل بسے

کالا شاہ کاکو، رحیم یارخان(نامہ نگار، ڈسٹرکٹ رپورٹر)شیخوپورہ اور رحیم یارخان میں دو ٹریفک حادثات کے نتیجے میں 6افراد جاں بحق،23 زخمی ہوگئے ۔ نارنگ منڈی کالاخطائی روڈ پرگائوں لدھیکے غربی کے قریب تیز رفتار بس اور وین میں خوفناک ٹکر سے ماں بیٹے سمیت 3 مسافر جاں بحق،19شدید زخمی ہوئے ، جنہیں قریبی ہسپتالوں میں منتقل کر دیاگیا۔ 3زخمیوں کی حالت تشویشناک ہے ۔ بتایا گیا ہے کہ فیصل آباد سے نارووال کے علاقہ دددھوچک جانے والی تیزر فتار مسافر بس کالاخطائی روڈ پر گائوں لدھیکے غربی کے قریب سامنے سے آنے والی مسافر وین سے ٹکرا نے سے وین میں سوار مریدکے کا رہائشی 45سالہ شہزاد ولد عبد الحمیدا ور لدھیکے کا رہائشی 10سالہ بچہ محمد مالک ولد ملک نصیرا حمد موقع پر دم توڑ گئے ،

جبکہ جاں بحق بچے محمد مالک کی ماں گلناز بی بی ہسپتال میں چل بسی،19زخمیوں میں کاشف، ثریا، عاطف، محمد یونس، علی حسن، گلریز، صغریٰ، ساغر، نسیم ، زاہد، ندیم، مجید، ثمینہ اور امجد وغیرہ شامل ہیں۔رحیم یارخان میں موٹروے ایم فائیوظاہرپیرانٹرچینج کے نزدیک میت لیکرجانیوالی ایمبولینس مسافرکوچ سے ٹکرا نے سے 3افراد جاں بحق،3زخمی ہو گئے ،ایمولینس میں سوار شہرسلطان کے رہائشی سلیم اختر، زاہدحسین اور ایک نامعلوم شہری دم توڑگئے ،جمشید اخترکی میت پہلے ہی موجودتھی ،تین افراد نعیم افضل، شاہدحسین اورصدام بلوچ شدیدزخمی ہوئے ۔ 

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

پاکستان

پی آئی اے 135ارب میں فروخت:عارف حبیب کنسورشیم نے دوسرے مرحلے میں کامیاب بولی لگاکر75فیصد شیئرز خرید لیے

حکومت پی ٹی آئی کیساتھ مذاکرات پر رضا مند،بلیک میلنگ نہیں ہونی چاہیے،ہر اقدام کیلئے تیار ہیں:شہباز شریف

قانون معطلی:عدالتی فیصلہ اصولوں کے مطابق نہیں،قبضہ مافیا کو فائدہ ہوگا:مریم نواز

چیلنجز سے نمٹنے کیلئے ہم آہنگی ضروری :فیلڈ مارشل

عمران سے ملاقات کیلئے بہنوں کا دھرناآپریشن کے بعد ختم

دھاندلی کے ذریعے آنیوالے حکمران تشویش کا باعث:فضل الرحمن

آج کے کالمز

ایاز امیر
نیا سال پرانی اُمنگیں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
مجھے انقلاب آیا ہے
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
عرفان بھائی: اک دھوپ تھی کہ ساتھ گئی آفتاب کے… (6)
شاہد صدیقی
کنور دلشاد
فیض حمید کی الیکشن میں مداخلت کی کہانی
کنور دلشاد
محمد حسن رضا
100ارب روپے کا سکینڈل‘ ذمہ دار کون؟
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
علماء کرام کا اتفاق
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak