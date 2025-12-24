صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ایکس سے رابطہ بحال ،غیر اخلاقی مواد ڈیجیٹل جرائم کے 80لاکھ لنکس بلاک

  • پاکستان
ایکس سے رابطہ بحال ،غیر اخلاقی مواد ڈیجیٹل جرائم کے 80لاکھ لنکس بلاک

اسلام آباد (ذیشان یوسفزئی) پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کے چیئرمین میجر جنرل (ر) حفیظ الرحمن نے قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی میں بریفنگ دیتے ہوئے بتایا انٹرنیشنل سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے ساتھ رابطے میں ہیں اور شکایات ان تک پہنچاتے ہیں۔

 انہوں نے کچھ اکاؤنٹس ہمارے لیے مختص کیے ہیں جن کے ذریعے رابطہ کرتے ہیں۔ چیئرمین پی ٹی اے نے بتایا ایکس (سابقہ ٹوئٹر) کے ساتھ پاکستان کا رابطہ منقطع ہوا تھا جو بحال ہوچکا ہے ، جب پاکستان میں ایکس پر بین لگایا گیا تو ایکس کا موقف تھا کہ چونکہ پاکستان میں ایکس بند ہے اس لیے پی ٹی اے سے رابطہ نہیں رکھ سکتے ، مئی 2025میں جنگ کے دوران ایکس سروسز بحال کی گئیں تو وہ رابطے میں آگئے ، ہم سنگاپور میں ان کے دفتر کے ساتھ رابطہ کرتے ہیں۔ چیئرمین پی ٹی اے نے ڈیجیٹل کرائمز سے متعلق بتایا ہم پندرہ لاکھ ایسے یو آر ایلز بلاک کر چکے ہیں جو ہیٹ سپیچ، سکیورٹی، دہشتگردی، توہین عدالت، ہراسانی اور جرائم سے متعلق تھے ۔ 65لاکھ ایسے یو آر ایلز بلاک کر چکے ہیں جو پورنو گرافی سے متعلق تھے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

دنیا میرے آگے

انقرہ :طیارہ گر کر تباہ ، لیبیا کے آرمی چیف جاں بحق

صدر کے اعزاز میں گورنرکربلا کا ظہرانہ، روضہ حضرت علی ؓ پر حاضری

امریکی صدر کا اپنے نام کے جدید جنگی جہاز ’ ٹرمپ کلاس‘بنانیکا اعلان

لندن :فلسطین کی حمایت میں احتجاج ، گریٹا تھنبرگ گرفتار و رہا

مزید2بھارتی شہروں میں بنگلہ دیشی ویزا دفاتر بند

چین نے جاپان کے 46 فضائی روٹس منسوخ کر دئیے

آج کے کالمز

ایاز امیر
نیا سال پرانی اُمنگیں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
مجھے انقلاب آیا ہے
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
عرفان بھائی: اک دھوپ تھی کہ ساتھ گئی آفتاب کے… (6)
شاہد صدیقی
کنور دلشاد
فیض حمید کی الیکشن میں مداخلت کی کہانی
کنور دلشاد
محمد حسن رضا
100ارب روپے کا سکینڈل‘ ذمہ دار کون؟
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
علماء کرام کا اتفاق
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak