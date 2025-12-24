صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • پاکستان
پاک بحریہ کے سربراہ کی رائل بحرین نیول فورس کے کمانڈر کی ملاقات

راولپنڈی(دنیا نیوز) پاکستان بحریہ کے سربراہ ایڈمرل نوید اشرف سے رائل بحرین نیول فورس کے کمانڈر ریئر ایڈمرل احمد محمد ابراہیم ال بن علی نے ملاقات کی ہے ، جس میں پیشہ ورانہ رابطوں اور دفاعی تعاون کو مزید فروغ دینے کے عزم کا اعادہ کیا گیا۔

آئی ایس پی آر کے مطابق کمانڈر رائل بحرین نیول فورس نے نیول ہیڈکوارٹر اسلام آباد کا دورہ کیا، جہاں پر یہ ملاقات ہوئی، نیول چیف نے رائل بحرین نیول فورس کے کمانڈر کا ہیڈکوارٹر آمد پر استقبال کیا، اس کے بعد پاکستان نیوی کے دستے نے کمانڈر رائل بحرین نیول فورس کو گارڈ آف آنر پیش کیا۔بعد ازاں مہمان نے پاکستان نیوی کے شہدا کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے یادگار پر پھول چڑھائے ، ملاقات کے دوران باہمی دلچسپی کے امور، علاقائی سمندری سلامتی اور دو طرفہ بحری تعاون کے مواقع پر تبادلہ خیال کیا گیا، دونوں فریقین نے پیشہ ورانہ رابطوں اور دفاعی تعاون کو مزید فروغ دینے کے عزم کا اعادہ کیا۔

