این اے 185دھاندلی:آر او ڈی آر او، ڈی پی او طلب
اسلام آباد (دنیا نیوز)این اے185میں انتخابی دھاندلی سے متعلق کیس میں الیکشن کمیشن نے آر او، ڈی آر او اور ڈی پی او کو طلب کر لیا جبکہ حلقے کے آر او سے رپورٹ طلب کر لی۔
امیدوار سردار دوست کھوسہ کی درخواست پر الیکشن کمیشن میں سماعت ہوئی، ممبر سندھ کی سربراہی میں چار رکنی بینچ نے سماعت کی، ممبر کے پی نے کہا کہ سیکشن 9 کے تحت درخواست آفس میں جمع ہوگی، درخواست گزار کے وکیل لطیف کھوسہ نے دھاندلی کے الزامات کی رپورٹ جمع کرا دی۔ ممبر سندھ نے لطیف کھوسہ سے استفسار کیا کہ آپ کے الزامات کیا ہیں؟ وکیل درخواست گزار نے کہا پولنگ سٹیشنز اور آر او آفس کی غیر قانونی منتقلی کی گئی، ڈی جی خان میں ضمنی الیکشن کے دوران ڈی پی او کا تبادلہ کیا گیا۔ الیکشن کمیشن نے کامیاب امیدوار کو بھی طلب کر لیا، سماعت 7جنوری تک ملتوی کر دی گئی۔