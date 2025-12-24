کبڈی فیڈریشن کا بیرون ملک کھیلنے کیلئے سخت پالیسی کا فیصلہ
لاہور (سپورٹس ڈیسک)پاکستان کبڈی فیڈریشن نے بیرون ملک کھیلنے والوں کے لیے سخت پالیسی بنانے کا فیصلہ کر لیا۔ذرائع کے مطابق بیرون ملک کھیلنے کے لیے کھلاڑیوں کو فیڈریشن کا این او سی لینے کا پابند بنایا جائے گا۔۔۔
این او سی لازمی قرار دینے کے لیے فیڈریشن حکومت سے بھی بات کرے گی۔ذرائع کا کہنا ہے کہ کھلاڑیوں کے بیرون ملک کھیلنے کی حوصلہ افزائی کی جائے گی، بیرون ملک کھیلنے کے لیے ایک طریقہ کار کے مطابق ہی کھلاڑی جا سکیں گے ۔پاکستان کبڈی فیڈریشن کی جنرل کونسل کا ہفتے کو لاہور میں اجلاس شیڈول ہے ۔ اجلاس میں بیرون ملک کھیلنے والے کھلاڑیوں کے حوالے سے فیصلے ہوں گے۔