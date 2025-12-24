صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کبڈی فیڈریشن کا بیرون ملک کھیلنے کیلئے سخت پالیسی کا فیصلہ

  • کھیلوں کی دنیا
کبڈی فیڈریشن کا بیرون ملک کھیلنے کیلئے سخت پالیسی کا فیصلہ

لاہور (سپورٹس ڈیسک)پاکستان کبڈی فیڈریشن نے بیرون ملک کھیلنے والوں کے لیے سخت پالیسی بنانے کا فیصلہ کر لیا۔ذرائع کے مطابق بیرون ملک کھیلنے کے لیے کھلاڑیوں کو فیڈریشن کا این او سی لینے کا پابند بنایا جائے گا۔۔۔

 این او سی لازمی قرار دینے کے لیے فیڈریشن حکومت سے بھی بات کرے گی۔ذرائع کا کہنا ہے کہ کھلاڑیوں کے بیرون ملک کھیلنے کی حوصلہ افزائی کی جائے گی، بیرون ملک کھیلنے کے لیے ایک طریقہ کار کے مطابق ہی کھلاڑی جا سکیں گے ۔پاکستان کبڈی فیڈریشن کی جنرل کونسل کا ہفتے کو لاہور میں اجلاس شیڈول ہے ۔ اجلاس میں بیرون ملک کھیلنے والے کھلاڑیوں کے حوالے سے فیصلے ہوں گے۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

عجائب دنیا

برطانیہ ، ہر8میں سے 1نوجوان نکوٹین پاؤچ کا یوزر

مٹی میں تیزی سے تحلیل ہونیوالی پلاسٹک تیار

رولر کوسٹر 130فٹ بلندی پر معلق، فلم کا منظر پیش

ٹیکسلا کے اولین شہر کے آثار منظرِ عام پر آ گئے

2025انوکھی ایجادات کے حوالے سے ایک اہم برس

ہوا سے منہ میں جانیوالا پتہ تھوکنا شہری کو مہنگا پڑ گیا

آج کے کالمز

ایاز امیر
نیا سال پرانی اُمنگیں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
مجھے انقلاب آیا ہے
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
عرفان بھائی: اک دھوپ تھی کہ ساتھ گئی آفتاب کے… (6)
شاہد صدیقی
کنور دلشاد
فیض حمید کی الیکشن میں مداخلت کی کہانی
کنور دلشاد
محمد حسن رضا
100ارب روپے کا سکینڈل‘ ذمہ دار کون؟
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
علماء کرام کا اتفاق
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak