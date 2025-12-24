صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

آسٹریلیا پلٹ ملزم شادی کاجھانسہ دیکر تین سال زیادتی کرتارہا،مقدمہ درج

  • پاکستان
آسٹریلیا پلٹ ملزم شادی کاجھانسہ دیکر تین سال زیادتی کرتارہا،مقدمہ درج

راولپنڈی (خبر نگار)آسٹریلیا پلٹ ملزم شادی کا جھانسہ لڑکی سے تین سال تک زیادتی کرتارہا،تھانہ روات پولیس نے فوزیہ کی رپورٹ پر مقدمہ درج کرکے تحقیقات کا آغاز کردیا۔

 ایف آئی آر میں لڑکی نے بتایاکہ ملزم کاشف شہزاد سکنہ لوئر دیر 3/4 سال سے شادی کا جھانسہ دیکر متعدد بار جنسی تعلق قائم کرچکا ہے ، حاملہ ہونے پر کاشف مجھے ورغلا کر چیک اپ کے بہانے اپنے جاننے والی ڈاکٹر کے کلینک لے گیااورحمل ضائع کروانے کاکہا،انکارپرجان سے مارنے کی دھمکیاں دیں اورشادی سے صاف مکرگیا۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کاروبار کی دنیا

اسٹاک ایکسچینج میں مندی، انڈیکس 130.44 پوائنٹس گرگیا

مرکنٹائل ایکسچینج میں 47 ارب کے 67955 سودے

عالمی تجارتی نمائش میں شرکت کیلئے درخواستیں 31 دسمبر تک طلب

میڈ اِن پاکستان ٹریکٹرز افریقی ممالک برآمد کئے جائیں گے

کشمور میں گیس کے نئے ذخائر دریافت کرلئے گئے

میزان بینک کی اسٹائلرز انٹرنیشنل کو ایڈوائزری خدمات فراہم

آج کے کالمز

ایاز امیر
نیا سال پرانی اُمنگیں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
مجھے انقلاب آیا ہے
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
عرفان بھائی: اک دھوپ تھی کہ ساتھ گئی آفتاب کے… (6)
شاہد صدیقی
کنور دلشاد
فیض حمید کی الیکشن میں مداخلت کی کہانی
کنور دلشاد
محمد حسن رضا
100ارب روپے کا سکینڈل‘ ذمہ دار کون؟
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
علماء کرام کا اتفاق
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak