صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈی جی حج کی تعیناتی کیلئے افسران سے نامزدگیاں طلب

  • پاکستان
ڈی جی حج کی تعیناتی کیلئے افسران سے نامزدگیاں طلب

سعودی قوانین ، آئی ٹی میں مہارت و دیگر خصوصیات لازمی قرار 2جنوری تک درخواستیں وصول کی جائینگی ، وزارت مذہبی امور

اسلام آباد (سید قیصر شاہ)وزارت مذہبی امور و بین المذاہب ہم آہنگی نے ڈائریکٹر جنرل حج (جدہ سعودی عرب) کی سیٹ پر تین سالہ تعیناتی کے لئے گریڈ 20/21 کے افسران سے نامزدگیاں طلب کر لیں ،اس ضمن میں سخت شرائط عائد کی گئیں ہیں ،اُمیدواروں کے لئے انتظامی صلاحیت، حج و عمرہ بارے سعودی قوانین سے واقفیت، آئی ٹی میں مہارت و دیگر خصوصیات کا حامل ہونا لازمی قرار دیا گیا ،جس کے لئے 2 جنوری تک درخواستیں جمع کرائی جاسکے گی، مقررہ تاریخ کے بعد کوئی درخواست وصول نہیں کی جائے گی ،تعیناتی میرٹ پر ہوگی ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

جرم و سزا کی دنیا

ڈاکوؤں نے شہریوں سے لاکھوں روپے ، زیورات، موبائل چھین لئے

لاہور :گھریلو جھگڑے پر سوتیلی ماں نے 6 سالہ بچی کو قتل کر دیا

شیخوپورہ، رحیم یار خان:حادثات، 6افراد جاں بحق، 23زخمی

حافظ آباد:ڈاکوئوں کی موٹر سائیکل سوار فائرنگ ، رقم اور فون لوٹ لیا

ہیڈ قادر آ باد پر دریائے چناب سے نامعلوم خاتون کی لاش برآمد

کامونکے :پولیس ملازم بن کر شہریوں کو بلیک میل کرنیوالا گرفتار

آج کے کالمز

ایاز امیر
نیا سال پرانی اُمنگیں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
مجھے انقلاب آیا ہے
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
عرفان بھائی: اک دھوپ تھی کہ ساتھ گئی آفتاب کے… (6)
شاہد صدیقی
کنور دلشاد
فیض حمید کی الیکشن میں مداخلت کی کہانی
کنور دلشاد
محمد حسن رضا
100ارب روپے کا سکینڈل‘ ذمہ دار کون؟
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
علماء کرام کا اتفاق
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak