صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی میں موٹر سائیکل سوار سرفہرست

  • پاکستان
ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی میں موٹر سائیکل سوار سرفہرست

پنجاب میں 60لاکھ 55 ہزار ،لاہور میں 23 لاکھ24 ہزار سے زائد چالان بغیر لائسنس موٹر سائیکل چلانے پر21 لاکھ67 ہزار شہریوں کا چالان کیا گیا

لاہور(کرائم رپورٹر،اے پی پی)ٹریفک پولیس پنجاب نے 2025 کے دوران ٹریفک قوانین کی خلاف ورزیوں سے متعلق تفصیلی اعداد و شمار جاری کر دئیے ، جن کے مطابق موٹر سائیکل سوار ٹریفک وائلیشن میں سرفہرست رہے ۔ ترجمان کے مطابق 2025 کے دوران صوبہ بھر میں موٹر سائیکل سواروں کو60 لاکھ 55 ہزار سے زائد چالان ٹکٹ جاری کیے گئے ، جبکہ لاہور  میں موٹر سائیکل سواروں کے 23 لاکھ24 ہزار سے زائد چالان کیے گئے ۔ اعداد و شمار کے مطابق بغیر لائسنس موٹر سائیکل چلانے پر21 لاکھ67 ہزار سے زائد شہریوں کا چالان کیا گیا جبکہ ہیلمٹ نہ پہننے پر 15 لاکھ 84 ہزار سے زائد چالان جاری ہوئے ۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

عجائب دنیا

کلاسک ویڈیو گیمز ذہنی تناؤ کم کرنے میں مؤثر قرار

ہلدی ذیابیطس مریضوں میں بلڈ پریشر کم کرنے کیلئے مددگار

18صدی کی الیکٹرک گاڑیاں، تاریخ نے پیٹرول کیوں چُنا

اوپن اے آئی میں نوکری، تنخواہ 15 کروڑ، لیکن ایک شرط

پہاڑی علاقے میں پانی بھرنے کیلئے اے ٹی ایم نصب

سادہ حساب، کیا آپ 20 سیکنڈ میں اسے حل کرسکتے ہیں

آج کے کالمز

ایاز امیر
پسِ زنداں حقیقت اور پریشانی لاعلاج
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
خان کو داد دینا تو بنتا ہے
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
عرفان بھائی: اک دھوپ تھی کہ ساتھ گئی آفتاب کے … (7)
شاہد صدیقی
کنور دلشاد
بلدیاتی انتخابات میں تاخیر اور نظام کا مستقبل
کنور دلشاد
محمد حسن رضا
2025ء :ملک چلایا نہیں گھسیٹا
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
سردیوں کی تعطیلات کیسے گزاریں؟
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak