صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

شیخوپورہ:ٹینکر ڈرائیور کھلے مین ہول میں گر کر جاں بحق

  • پاکستان
شیخوپورہ:ٹینکر ڈرائیور کھلے مین ہول میں گر کر جاں بحق

شہنور خان کراچی کارہائشی تھا،امردوتوڑتے مین ہول میں جا گرا:پولیس

شیخوپورہ (ڈسٹرکٹ رپورٹر)آئل ٹینکر ڈرائیور غازی پھاٹک کے قریب پارکنگ کے کھلے مین ہول میں گر کرجاں بحق ہو گیاجسکی شناخت شہنور خان کے نام سے ہوئی اور وہ کراچی کا رہائشی بتایا گیا ہے ۔ پولیس ترجمان کے مطابق متوفی امرود توڑنے کی کوشش کے دوران مین ہول کی سل ٹوٹنے سے اس میں جا گرا اور موقع پر ہی دم توڑ گیا اسکے ساتھی رات بھر تلاش کرتے رہے تاہم کامیابی نہ ملی ۔صبح کو عملہ صفائی نے مین ہول کے قریب پانی نکلا دیکھ کر ریسکیو اہلکاروں کو اطلاع دی ، اہلکاروں نے فوری کارروائی کرکے مین ہول سے لاش برآمد کرکے پولیس کی تحویل میں دیدی ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

عجائب دنیا

کلاسک ویڈیو گیمز ذہنی تناؤ کم کرنے میں مؤثر قرار

ہلدی ذیابیطس مریضوں میں بلڈ پریشر کم کرنے کیلئے مددگار

18صدی کی الیکٹرک گاڑیاں، تاریخ نے پیٹرول کیوں چُنا

اوپن اے آئی میں نوکری، تنخواہ 15 کروڑ، لیکن ایک شرط

پہاڑی علاقے میں پانی بھرنے کیلئے اے ٹی ایم نصب

سادہ حساب، کیا آپ 20 سیکنڈ میں اسے حل کرسکتے ہیں

آج کے کالمز

ایاز امیر
پسِ زنداں حقیقت اور پریشانی لاعلاج
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
خان کو داد دینا تو بنتا ہے
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
عرفان بھائی: اک دھوپ تھی کہ ساتھ گئی آفتاب کے … (7)
شاہد صدیقی
کنور دلشاد
بلدیاتی انتخابات میں تاخیر اور نظام کا مستقبل
کنور دلشاد
محمد حسن رضا
2025ء :ملک چلایا نہیں گھسیٹا
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
سردیوں کی تعطیلات کیسے گزاریں؟
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak