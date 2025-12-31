آزاد کشمیر :مہاجرین کی نشستوں کے حوالے سے 6رکنی کمیٹی تشکیل
اسلام آباد(دنیا نیوز)حکومتِ پاکستان نے آزاد کشمیر میں مہاجرین کی نشستوں کے حوالے سے چھ رکنی کمیٹی تشکیل دے دی۔ نوٹیفکیشن کے مطابق وزیر قانون آزاد کشمیر میاں عبد الوحید کمیٹی کے سربراہ ہونگے جبکہ وفاقی ، آزاد کشمیر حکومت اور جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے نمائندے بھی کمیٹی میں شامل ہیں ۔
کمیٹی وزارت امور کشمیر کی معاونت کرے گی اور اپنی سفارشات مانیٹرنگ و امپلیمنٹیشن کمیٹی کو پیش کرے گی،حکومت کی طرف سے عبدالواحد ،طاہر انصار ایڈووکیٹ کمیٹی میں شامل جبکہ راجہ ایاز خان ایڈووکیٹ، حشیش الر حمن ، حسن محمود تیمور زرین بھی کمیٹی کا حصہ ہیں۔علاوہ ازیں جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی نمائندگی راجہ امجد ایڈووکیٹ ،ارباب ایڈووکیٹ اور سعد انصاری ایڈووکیٹ کریں گے ۔