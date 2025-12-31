صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ٹیکس وصولی :آج بینک رات 10 بجے تک کھلے رہیں گے

  • پاکستان
ٹیکس وصولی :آج بینک رات 10 بجے تک کھلے رہیں گے

اسلام آباد (اے پی پی)سٹیٹ بینک نے ٹیکس دہندگان کو سرکاری ڈیوٹیز اور ٹیکسز کی اوور دی کاؤنٹر ادائیگی میں سہولت فراہم کرنے کیلئے تمام کمرشل بینکوں کی شاخوں کو آج سال کے آخری دن رات دس بجے تک اپنے اوقات کار میں توسیع کی ہدایت کردی ۔

سٹیٹ بینک کے مطابق بینکوں کو یہ یقینی بنانے کی ہدایت کی گئی ہے کہ ٹیکس دہندگان کو سرکاری ڈیوٹیز اور ٹیکسز کی آن لائن ادائیگی میں سہولت فراہم کرنے کیلئے ان کے آن لائن ادائیگی کے ذرائع یعنی انٹرنیٹ بینکنگ، موبائل ایپلی کیشنز، اے ٹی ایمز اور دیگر ڈیجیٹل پلیٹ فارمز بلا تعطل دستیاب رہیں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

دنیا میرے آگے

آسیان میانمار کے انتخابات کا جائزہ لے گا:ملائیشین وزیر اعظم

جاپانی وزیراعظم بھوت بنگلے میں منتقل ہو گئیں

چینل ٹنل میں بجلی کی خرابی برطانیہ کو یورپ سے جوڑنے والی یورو سٹار ٹرین سروس معطل

ایران:مہنگائی کیخلاف احتجاج کا تیسرا روز،11 مظاہرین گرفتار

چینی فوجی مشقیں تائیوان کیلئے خطرہ نہیں

جرمنی:ڈاکوؤں نے بینک کے والٹ روم سے 3کروڑ یورو ، سونا لوٹ لیا

آج کے کالمز

ایاز امیر
پسِ زنداں حقیقت اور پریشانی لاعلاج
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
خان کو داد دینا تو بنتا ہے
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
عرفان بھائی: اک دھوپ تھی کہ ساتھ گئی آفتاب کے … (7)
شاہد صدیقی
کنور دلشاد
بلدیاتی انتخابات میں تاخیر اور نظام کا مستقبل
کنور دلشاد
محمد حسن رضا
2025ء :ملک چلایا نہیں گھسیٹا
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
سردیوں کی تعطیلات کیسے گزاریں؟
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak