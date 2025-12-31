صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پی آئی اے کا اسلام آبادسے لندن کیلئے پروازیں بحال کرنیکااعلان

اسلام آباد(دنیا نیوز،آئی این پی)قومی ائیرلائن (پی آئی اے ) نے مانچسٹر کے بعد اسلام آباد سے لندن کیلئے بھی پروازیں بحال کرنے کا اعلان کر دیا۔ترجمان پی آئی اے کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے۔

 کہ اسلام آباد سے لندن کیلئے ہفتہ وار 4 پروازیں آپریٹ کی جائیں گی، لندن کی پروازیں ہیتھرو ائیرپورٹ کے جدید ترین ٹرمینل 4 سے آپریٹ ہوں گی۔ترجمان قومی ائیرلائن کا کہنا ہے کہ لندن کیلئے پی آئی اے کی پہلی پرواز 29 مارچ 2026سے روانہ ہو گی۔ ترجمان کا کہنا ہے کہ پی آئی اے کی لندن کیلئے پرواز 6 سال کے طویل وقفے کے بعد روانہ کی جارہی ہے ، لندن پی آئی اے کا سب سے پہلا بین الاقوامی اور انتہائی پرکشش روٹ ہے ۔ترجمان پی آئی اے کا کہنا ہے کہ پہلے ہی مانچسٹرکیلئے ہفتہ وار تین پروازیں آپریٹ کر رہے ہیں۔

