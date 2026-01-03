صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پراپرٹی اونر شپ ایکٹ مزید 3درخواستیں فل بینچ کو ارسال، تعداد 225 ہوگئی

  • پاکستان
پراپرٹی اونر شپ ایکٹ مزید 3درخواستیں فل بینچ کو ارسال، تعداد 225 ہوگئی

لاہور (کورٹ رپورٹر)لاہور ہائیکورٹ نے پراپرٹی اونر شپ ایکٹ کے تحت ہونے والی کارروائیوں کے خلاف مزید 3 درخواستوں کو سماعت کیلئے فل بینچ کو بھجوادیا اب تک 225 درخواستیں دائر ہوچکی ہیں ۔

جسٹس عبہر گل خان نے یعقوب اور دیگر کی 3درخواستوں پر سماعت کی ،درخواستوں میں موقف اختیار کیا گیا کہ ڈی آر سی کمیٹیوں کو پراپرٹیوں پر قبضے دلوانے کا اختیار نہیں بلکہ ڈی آر سی کمیٹیاں اپنی تجاویز ٹربیونلز کو بھجوائے گی ٹربیونلز کو قبضے دلوانے کا اختیار ہے ، تمام کارروائیاں غیر قانونی اور ایکٹ کے خلاف ہوئیں، عدالت ڈی آر سی کمیٹیوں کے فیصلوں کو کالعدم قرار دے ۔جسٹس عبہر گل خان نے قرار دیا اس نوعیت کی تمام درخواستوں پر فل بینچ سماعت کرے گا ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
قصہ ایک مضمون کا
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
رخشِ خیال آج بھی راکب کے قابو میں نہیں
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
نیا سال نئے دائرے
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
اسلام میں عورت کا مقام
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
آبی جارحیت کا شاخسانہ
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
پاکستانی معیشت اور بشارات
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak