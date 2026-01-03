صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

فارم 45اور 47پر بیان، الیکشن کمیشن کا شفیع جان کو شوکاز نوٹس

  • پاکستان
فارم 45اور 47پر بیان، الیکشن کمیشن کا شفیع جان کو شوکاز نوٹس

اسلام آباد(آئی این پی )الیکشن کمیشن نے خیبر پختونخوا کے معاون خصوصی برائے اطلاعات شفیع اللہ جان کو شوکاز نوٹس جاری کر دیا۔

 ان سے چارسدہ جرنلسٹ یوٹیوب چینل پر دئیے گئے بیان پر وضاحت اور ثبوت طلب کئے گئے ۔شفیع اللہ جان سے فارم 47 اور 45 سے متعلق بیان پر 7روز میں جواب طلب کیاگیاہے ۔ الیکشن کمیشن کے مطابق شفیع اللہ جان نے ہری پور ضمنی انتخاب سے متعلق الیکشن کمیشن پر بے بنیاد الزامات عائد کئے ،ان کا الیکشن کمیشن کے حوالے سے بیان گمراہ کن اور شواہد سے عاری ہے ،انہوں نے اپنے بیان سے ادارے پر عوامی اعتماد مجروح کرنے کی کوشش کی۔ نوٹس کے ساتھ بیان کی ویڈیو اور ٹرانسکرپٹ بھی نصب کی گئی ہے کہ جواب جمع نہ کروانے پر الیکشن کمیشن کارروائی عمل میں لائے گا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کھیلوں کی دنیا

ٹی 20ورلڈکپ:قومی سکواڈ کے ابتدائی نام آئی سی سی کو ارسال

مشتاق احمد کی چھوٹی بیٹی کی شادی، تصاویر سامنے آ گئیں

کولکتہ نائٹ رائیڈرز نے مستفیض الرحمان کو ریلیز کر دیا

انجرڈ فٹبالر تکلیف سے آبدیدہ، گراؤنڈ میں آکسیجن لینا پڑی

بازوؤں، ٹانگوں سے محروم لڑکی کا تیراندازی میں عالمی ریکارڈ

زلمی مدرسہ لیگ میں ٹائیگرز ،ٹائٹنز،سٹالینز کی کامیابی

آج کے کالمز

خورشید ندیم
قصہ ایک مضمون کا
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
رخشِ خیال آج بھی راکب کے قابو میں نہیں
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
نیا سال نئے دائرے
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
اسلام میں عورت کا مقام
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
آبی جارحیت کا شاخسانہ
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
پاکستانی معیشت اور بشارات
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak