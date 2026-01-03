صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اسلام آباد (مانیٹرنگ ڈیسک) سابق سیکرٹری اطلاعات عنبرین جان کو پاکستان الیکٹرانک میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی (پیمرا) کی نئی چیئرپرسن منتخب کر لیا گیا جس کی حتمی منظوری کے بعد وہ ملک کے الیکٹرانک میڈیا ریگولیٹر کی پہلی خاتون سربراہ ہوں گی۔

اس وقت پیمرا کے چیئرمین محمد سلیم بیگ ہیں۔شہباز بابر کی زیر صدارت پارلیمانی کمیٹی کے اجلاس میں پیمرا کے نئے سربراہ کے تقرر کیلئے عنبرین جان کا انتخاب کیا گیا۔کمیٹی کی متفقہ منظوری کے بعد عنبرین جان کا نام حتمی توثیق کے لیے وزیراعظم شہباز شریف کو بھجوا دیا گیا۔گریڈ 22 کی سابق افسر عنبرین جان اس سے قبل سرکاری نشریاتی ادارے پی ٹی وی کی منیجنگ ڈائریکٹر کے طور پر بھی خدمات انجام دے چکی ہیں۔

