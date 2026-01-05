صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اسلام آباد :انسانی سمگلنگ میں ملوث ایجنٹ گرفتار

اسلام آباد (این این آئی)وفاقی تحقیقاتی ادارے (ایف آئی اے )کے اینٹی ہیومن ٹریفکنگ سرکل اسلام آباد نے انسانی سمگلنگ اور بیرونِ ملک روزگار فراڈ میں ملوث ویزا فراڈ ایجنٹ کو گرفتار کر لیا۔

گرفتار ملزم آصف ندیم وفاقی دارالحکومت میں‘‘برلن امیگریشن سلوشنز’’کے نام سے غیر قانونی ایجنسی چلا کر جھوٹے وعدوں کے ذریعے شہریوں کو لوٹ رہا تھا۔ایف آئی اے کے مطابق گرفتار ملزم آصف ندیم نے برطانیہ میں ملازمت دلوانے کا جھانسہ دے کر ایک شہری سے 19 لاکھ روپے ہتھیائے تھے ،وہ ایک منظم انسانی سمگلنگ نیٹ ورک کا حصہ تھا، جو بیرونِ ملک ویزا اور ملازمت دلوانے کے جعلی دعوؤں کے ذریعے سادہ لوح شہریوں کو نشانہ بناتا تھا۔ 

