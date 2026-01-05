صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

رمضان کا آغاز 19 فروری عیدالفطر 21مارچ، عیدالاضحی 27مئی کو ہونیکا امکان

  • پاکستان
رمضان کا آغاز 19 فروری عیدالفطر 21مارچ، عیدالاضحی 27مئی کو ہونیکا امکان

اسلام آباد(این این آئی)ماہر فلکیات کی جانب سے رمضان المبارک، عید الفطر اورعید الاضحیٰ کی ممکنہ تاریخوں کی پیشگوئی کی گئی ہے ۔

ماہرفلکیات ڈاکٹر فہیم ہاشمی نے کہا کہ پاکستان میں رمضان کا چاند 18 فروری کو نظر آنے اور یکم رمضان 19 فروری کو ہونے کا امکان ہے ۔اسی طرح شوال کا چاند 20 مارچ کو نظر آنے کا امکان ہے اور عیدالفطر 21 مارچ کو ہوسکتی ہے ۔ماہرفلکیات کے مطابق ذوالحج کا آغاز17 مئی سے ہونے کا امکان ہے ، سائنسی بنیادوں پر عیدالاضحی 27 مئی کو ہونے کا امکان ہے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

جرم و سزا کی دنیا

دو رکنی موٹر سائیکل چور گینگ گرفتار

کاہنہ ،45 سالہ شخص کی پھندا لگی لاش برآمد

پشاور:چھاپہ، 12من سے زائدچرس برآمد،1ملزم گرفتار

سوئی سے علاج کیلئے سکھر آتے ہوئے راستے میں 2 افراد قتل

فیکٹری ایریا :ٹوکے کے وار سے خاوند نے بیوی قتل کر دی

13 وارداتیں:ڈاکوؤں نے 9لاکھ 44ہزار نقدی لوٹ لی

آج کے کالمز

خورشید ندیم
جین زی اور بومرز کا قضیہ
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
اغوا برائے تیل
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
امریکہ کی رجیم چینج کے نئے شکار
بابر اعوان
جاوید حفیظ
خلیج عدن میں تلاطم
جاوید حفیظ
سعود عثمانی
سنا ہے رات پہاڑوں پہ برفباری ہوئی
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
مثالی حکمران
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak