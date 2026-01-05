رمضان کا آغاز 19 فروری عیدالفطر 21مارچ، عیدالاضحی 27مئی کو ہونیکا امکان
اسلام آباد(این این آئی)ماہر فلکیات کی جانب سے رمضان المبارک، عید الفطر اورعید الاضحیٰ کی ممکنہ تاریخوں کی پیشگوئی کی گئی ہے ۔
ماہرفلکیات ڈاکٹر فہیم ہاشمی نے کہا کہ پاکستان میں رمضان کا چاند 18 فروری کو نظر آنے اور یکم رمضان 19 فروری کو ہونے کا امکان ہے ۔اسی طرح شوال کا چاند 20 مارچ کو نظر آنے کا امکان ہے اور عیدالفطر 21 مارچ کو ہوسکتی ہے ۔ماہرفلکیات کے مطابق ذوالحج کا آغاز17 مئی سے ہونے کا امکان ہے ، سائنسی بنیادوں پر عیدالاضحی 27 مئی کو ہونے کا امکان ہے ۔