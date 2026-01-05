صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

راولپنڈی: جلسے ، جلوس، ریلیوں اور عوامی اجتماعات پر مکمل پابندی برقرار

  • پاکستان
راولپنڈی: جلسے ، جلوس، ریلیوں اور عوامی اجتماعات پر مکمل پابندی برقرار

راولپنڈی (دنیا نیوز)راولپنڈی میں امن و امان کی صورتحال کو برقرار رکھنے کے لیے ضلعی انتظامیہ نے دفعہ 144 کے نفاذ میں مزید توسیع کر دی ہے ۔

ڈپٹی کمشنر حسن وقار چیمہ کی جانب سے باقاعدہ نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا ہے جس کے مطابق شہر بھر میں دفعہ 144 کا اطلاق اب 7 جنوری تک برقرار رہے گا۔نوٹیفکیشن میں واضح کیا گیا ہے کہ اس دوران راولپنڈی میں ہر قسم کے جلسے ، جلوس، ریلیوں اور عوامی اجتماعات پر مکمل پابندی ہوگی۔ انتظامیہ کے مطابق یہ اقدام ممکنہ امن و امان کی صورتحال سے نمٹنے اور شہریوں کے جان و مال کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے اٹھایا گیا ہے ۔ڈپٹی کمشنر کی جانب سے جاری احکامات کے مطابق دفعہ 144 کے تحت لاؤڈ سپیکر کے استعمال اور اسلحے کی نمائش پر بھی سخت پابندی عائد رہے گی۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا

ولن کے کردار پر والدین سے ڈانٹ پڑتی تھی، شکتی کپور

شادی شدہ رہ چکی ،مسائل کی وجہ سے خلع لیا:رابی پیرزادہ

صبا فیصل کی شادی شدہ خواتین کیلئے نصیحت، سوشل میڈیا پر تنازع

صرحا اصغر کی نئے اداکاروں کے غیر پیشہ ورانہ رویے پر تنقید

کرن تعبیر کے ہاں بیٹے کی پیدائش، نام اور تصاویر شیئر کردیں

ہانیہ عامر اور سجل علی کی شادی بارے بڑا دعویٰ

آج کے کالمز

خورشید ندیم
جین زی اور بومرز کا قضیہ
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
اغوا برائے تیل
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
امریکہ کی رجیم چینج کے نئے شکار
بابر اعوان
جاوید حفیظ
خلیج عدن میں تلاطم
جاوید حفیظ
سعود عثمانی
سنا ہے رات پہاڑوں پہ برفباری ہوئی
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
مثالی حکمران
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak