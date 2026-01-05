صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پی ٹی آئی مذاکرات چاہتی ہے تو سوشل میڈیا پراداروں کیخلا ف مہم جوئی بندکردے :راناثنا

  • پاکستان
پی ٹی آئی مذاکرات چاہتی ہے تو سوشل میڈیا پراداروں کیخلا ف مہم جوئی بندکردے :راناثنا

فیصل آباد (خصوصی رپورٹر)مشیر وزیر اعظم سینیٹر رانا ثنااللہ نے کہاہے کہ موجودہ حکومت میں امن و امان کی صورتحال بہتر ہوئی ، ڈاکوؤں اور مجرموں کیلئے کوئی نرمی نہیں ہے ۔

 سابق حکومت نے چار سال میں کوئی منصوبہ شروع نہیں کیا جبکہ موجودہ حکومت نے شہر اور دیہی علاقوں میں صفائی، تعلیمی وظائف، آسان قرضے اور دیگر ترقیاتی منصوبے شروع کئے ہیں۔فیصل آباد کے 30 چک میں خطاب کے دوران اورایک انٹرویو میں انہوں نے پی ٹی آئی کی سٹریٹ موومنٹ پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ مذاکرات کی دعوت کے باوجود ناکامی کے امکانات ہیں اور مخالفین نشان عبرت بنیں گے ۔ سیاسی جماعتوں سے اختلاف اپنی جگہ لیکن آرمی چیف اور اداروں کیخلاف مہم جوئی کا کیا جواز ہے ؟ ،کیاایسی مہم جوئی کی صورتحال میں مذاکرات کی بات آگے بڑھ سکتی ہے ؟ ،عمران خان نے مذاکرات کرنے کا فیصلہ کرنا ہے ، اگر مذاکرات چاہتے ہیں تو ان کے سوشل میڈیا کو قومی اداروں کیخلاف ہرزہ سرائی اور مہم جوئی سے دستبردار ہونا پڑے گا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
جین زی اور بومرز کا قضیہ
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
اغوا برائے تیل
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
امریکہ کی رجیم چینج کے نئے شکار
بابر اعوان
جاوید حفیظ
خلیج عدن میں تلاطم
جاوید حفیظ
سعود عثمانی
سنا ہے رات پہاڑوں پہ برفباری ہوئی
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
مثالی حکمران
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak