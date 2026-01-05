صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پشاور:زمونگ کور انسٹیٹیوٹ سے بچوں کو نکالنے کی انکوائری کا حکم

پشاور:زمونگ کور انسٹیٹیوٹ سے بچوں کو نکالنے کی انکوائری کا حکم

وزیر اعلیٰ کا انسٹیٹیوٹ کا اچانک دورہ، بچوں اور انتظامیہ سے ملاقات، مسائل سنے کمپلینٹ سیل قیام کا فیصلہ کیا، تمام معاملات کی خود نگرانی کروں گا:سہیل آفریدی

پشاور (دنیا نیوز)وزیر اعلیٰ خیبرپختونخوا نے ماڈل انسٹیٹیوٹ زمونگ کور سے بچوں کو نکالے جانے کے معاملے کی فوری انکوائری کا حکم دے دیا۔ سہیل آفریدی نے یتیم اور بے سہارا بچوں کیلئے قائم ماڈل انسٹیٹیوٹ کا گزشتہ رات اچانک دورہ کیا اور بچوں و انتظامیہ سے ملاقات کی، مسائل سنے اور موقع پر احکامات جاری کئے ۔ سہیل آفریدی نے 11بچوں کو نکالنے کے معاملے پر فوری انکوائری کا حکم دیا۔ انہوں نے بچوں کو فراہم کی جانے والی ہائیجین کٹس کی تقسیم کی انکوائری کی بھی ہدایت کی اور کلاس رومز میں کیمروں کی تنصیب و درکار اساتذہ کی فوری فراہمی کا حکم دیا۔ سہیل آفریدی نے کہا بچوں کیلئے کمپلینٹ سیل کے قیام کا فیصلہ کیا گیا ہے ، حکومت زمونگ کور کے نجی کالجز میں زیر تعلیم بچوں کی فیس ادا کرے گی، انہوں نے ایٹا میرٹ سکالرشپس میں زمونگ کور کے بچوں کیلئے خصوصی کوٹہ مختص کرنے کی ہدایت اور انسٹیٹیوٹ کا اکاؤنٹس سسٹم اور وظیفے کی ادائیگی کا نظام ڈیجیٹل کرنے کا حکم دیا۔ وزیر اعلیٰ نے کالجز و سپورٹس اکیڈمیز جانے والے بچوں کیلئے ٹرانسپورٹ سروس کا بھی حکم دیا۔ سہیل آفریدی نے گرلز کیمپس کا بھی دورہ کیا اور کہا انسٹیٹیوٹ کے تمام معاملات کی خود نگرانی کروں گا۔

