صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

معدنیات میں سرمایہ کاری ،مختلف ملکوں کو شریک کرنیکا فیصلہ

  • پاکستان
معدنیات میں سرمایہ کاری ،مختلف ملکوں کو شریک کرنیکا فیصلہ

اپریل میں بڑا ایونٹ کرنے کیلئے ،دنیابھر میں سفیروں کیساتھ آن لائن میٹنگ

اسلام آباد (ذیشان یوسفزئی)معدنیات کے شعبے میں امریکا ، چین اورسعودی عرب سمیت دنیا کے مختلف ممالک کو شریک کرنے کافیصلہ کرلیاگیا ، اس حوالے سے پاکستان  اپریل میں ایک بڑا ایونٹ منعقد کر ے گا۔ پاک منرلز انویسٹمنٹ فورم کے سلسلے میں وفاقی وزیر پٹرولیم علی پرویز ملک نے دنیا بھر میں پاکستان کے مختلف سفیروں کے ساتھ آن لائن میٹنگ کی ۔ وفاقی وزیر کا کہنا تھا کہ ہمارے لئے یہ بات ضروری نہیں کہ کونسا ملک بڑا ہے یا چھوٹا بلکہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کونسا ملک پاکستان کو فائدہ دیگا۔ پاکستان میں رواں سال اپریل میں پاک منرلز انویسٹمنٹ فورم کا انعقاد کیا جائے گا جس میں دنیا کے بڑے بڑے سرمایہ کاروں کو دعوت دی جائے گی تاکہ وہ اس شعبے میں پاکستان کے اندر پوٹینشل دیکھ سکیں۔ رواں ماہ ریاض میں ہونے والے فیوچر منرلز فورم میں پاکستان شریک ہوگا ۔ پاکستان اپنا پویلین ’’پاکستان دا منرل مارول ‘‘کے نام سے لگائے گا اور پاکستان کی 13 سرکاری و نجی منرل کمپنیاں فورم کا حصہ ہوں گی۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا

نکول کڈمین اور مشہور گلوکار کیتھ اربن نے راہیں جدا کرلیں

ٹیلر سوئفٹ کی ایک بار پھر میوزک چارٹس پر حکمرانی

جتنا نصیب میں ہے اس سے زیادہ نہ شہرت ملے گی نہ فالوورز:صبا فیصل

میری تصاویر کیساتھ بھیک مانگی جارہی ہے :بشری انصاری

نمرہ شاہد کا کاجول کیساتھ اپنے موازنے پر رد عمل

طالبہ کی خودکشی کی کوشش، مشی خان کا تحقیقات کا مطالبہ

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
پی آئی اے۔ جان بچی سو لاکھوں پائے
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
پریشر ککر کے سارے سوراخ بند نہ کریں
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
امریکہ‘ وینزویلا اور مسلمان
خورشید ندیم
کنور دلشاد
بلدیاتی انتخابات کے التوا کا جواز؟
کنور دلشاد
عمران یعقوب خان
بھارتی انتہا پسندی کا ایک اور ثبوت
عمران یعقوب خان
مفتی منیب الرحمٰن
بگڑا ہوا عالمی توازن
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak