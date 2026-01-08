ایئرپورٹس پر نئی جدید سکیننگ مشینیں لگانے کا فیصلہ
لاہور (نیوز رپورٹر )ملک بھر کے ایئرپورٹس پر جدید آلات کی تنصیب کا فیصلہ کر لیا گیا جس کے تحت تمام ایئرپورٹس پر نئی اور جدید سکیننگ مشینیں لگائی جائیں گی۔
ذرائع کے مطابق پاکستان ایئرپورٹس اتھارٹی اور ایئرپورٹس سکیورٹی فورس نے ملک کے تمام ہوائی اڈوں پر جدید سکیننگ مشینوں کی تنصیب کیلئے سروے مکمل کر لیا ہے ۔ نئی مشینوں کی تنصیب سے مسافروں کے سامان کی بروقت سکیننگ ممکن ہو سکے گی اور سکیورٹی نظام کو مزید مو ثر بنایا جا سکے گا۔ سول ایوی ایشن، پاکستان ایئرپورٹ اتھارٹی اور اے ایس ایف نے منصوبے پر مشترکہ طور پر کام تیز کر دیا ہے ، جبکہ سی اے اے کے ماتحت ادارے نئی سکیننگ مشینوں کی تنصیب کا ہدف مکمل کریں گے ۔ حکام کے مطابق اس اقدام سے مسافروں کو سہولت ملے گی اور سامان کی جانچ پڑتال میں وقت کی بچت ہو گی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ جدید سکیننگ مشینوں کا یہ منصوبہ اربوں روپے مالیت کا ہے ، جس کے تحت لاہور ،کراچی، اسلام آباد سمیت ملک کے تمام بڑے اور چھوٹے ہوائی اڈوں پر جدید ترین مشینیں نصب کی جائیں گی۔