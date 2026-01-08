صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ایئرپورٹس پر نئی جدید سکیننگ مشینیں لگانے کا فیصلہ

  • پاکستان
ایئرپورٹس پر نئی جدید سکیننگ مشینیں لگانے کا فیصلہ

لاہور (نیوز رپورٹر )ملک بھر کے ایئرپورٹس پر جدید آلات کی تنصیب کا فیصلہ کر لیا گیا جس کے تحت تمام ایئرپورٹس پر نئی اور جدید سکیننگ مشینیں لگائی جائیں گی۔

ذرائع  کے مطابق پاکستان ایئرپورٹس اتھارٹی اور ایئرپورٹس سکیورٹی فورس نے ملک کے تمام ہوائی اڈوں پر جدید سکیننگ مشینوں کی تنصیب کیلئے سروے مکمل کر لیا ہے ۔ نئی مشینوں کی تنصیب سے مسافروں کے سامان کی بروقت سکیننگ ممکن ہو سکے گی اور سکیورٹی نظام کو مزید مو ثر بنایا جا سکے گا۔ سول ایوی ایشن، پاکستان ایئرپورٹ اتھارٹی اور اے ایس ایف نے منصوبے پر مشترکہ طور پر کام تیز کر دیا ہے ، جبکہ سی اے اے کے ماتحت ادارے نئی سکیننگ مشینوں کی تنصیب کا ہدف مکمل کریں گے ۔ حکام کے مطابق اس اقدام سے مسافروں کو سہولت ملے گی اور سامان کی جانچ پڑتال میں وقت کی بچت ہو گی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ جدید سکیننگ مشینوں کا یہ منصوبہ اربوں روپے مالیت کا ہے ، جس کے تحت لاہور ،کراچی، اسلام آباد سمیت ملک کے تمام بڑے اور چھوٹے ہوائی اڈوں پر جدید ترین مشینیں نصب کی جائیں گی۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کھیلوں کی دنیا

سری لنکا کو شکست، پاکستان کا ٹی ٹونٹی سیریز میں فاتحانہ آغاز

ورلڈکپ سے قبل آسٹریلوی ٹیم کی پاکستان آمد متوقع

پرو ہاکی لیگ دوسرا مرحلہ، قومی ٹیم کا تربیتی کیمپ شروع

ورلڈ کپ پر آئی سی سی کا کوئی الٹی میٹم نہیں ملا:بی سی بی

ٹی ٹونٹی ورلڈکپ کیلئے نیوزی لینڈ نے سکواڈ کا اعلان کردیا

ایشیز، جیکب کی سنچری، انگلینڈ کو 119 رنز کی برتری حاصل

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
پی آئی اے۔ جان بچی سو لاکھوں پائے
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
پریشر ککر کے سارے سوراخ بند نہ کریں
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
امریکہ‘ وینزویلا اور مسلمان
خورشید ندیم
کنور دلشاد
بلدیاتی انتخابات کے التوا کا جواز؟
کنور دلشاد
عمران یعقوب خان
بھارتی انتہا پسندی کا ایک اور ثبوت
عمران یعقوب خان
مفتی منیب الرحمٰن
بگڑا ہوا عالمی توازن
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak