ایئر چیف ظہیر سدھو کی عراقی کمانڈر سے ملاقات : عراق کی جے ایف جنگی طیارے خریدنے، مشاق طیاروں کی شمولیت میں دلچسپی
عراقی فضائیہ کیلئے جدید ،مستقبل سے ہم آہنگ تربیتی ماڈل کی تشکیل میں تعاون کے حصول کی بھی خواہش باہمی آپریشنل ہم آہنگی کو مزید مضبوط بنانے کے لیے مشترکہ مشقوں اور تربیتی پروگرامز کے انعقاد پر اتفاق
اسلام آباد(خصوصی نیوز رپورٹر،مانیٹرنگ ڈیسک)سربراہ پاک فضائیہ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھوکے دورہ عراق کے موقع پر عراق نے پاکستان سے جے ایف-17 تھنڈر لڑاکا طیاروں کی خریداری، سپر مشاق تربیتی طیاروں کی شمولیت اور جامع دیکھ بھال و لائف سائیکل سپورٹ میں بھی دلچسپی کا اظہار کیا ہے ،اس سے پہلے سعودی عرب ،بنگلہ دیش اور سوڈان بھی ان طیاروں کی خریداری میں دلچسپی ظاہر کرچکے ہیں، جبکہ اس وقت جے ایف 17 تھنڈر آذربائیجان، نائیجیریا اور میانمار کی فضائیہ کے زیرِ استعمال ہے۔ پاک فوج کے محکمہ تعلقات عامہ (آئی ایس پی آر) کے مطابق ایئر چیف مارشل ظہیر بابر سدھو نے کمانڈر عراقی فضائیہ لیفٹیننٹ جنرل سٹاف پائلٹ مہند غالب محمد راضی الاسدی سے ملاقات کی۔ اس دوران دوطرفہ عسکری تعاون اور پیشہ ورانہ دلچسپی کے امور پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا، جس میں مشترکہ تربیت، صلاحیتوں میں اضافے، ایوی ایشن انڈسٹری میں تعاون اور دونوں فضائی افواج کے مابین عملی ہم آہنگی کے فروغ پر خصوصی توجہ دی گئی۔
عراقی فضائیہ کے ہیڈکوارٹرز آمد پر سربراہ پاک فضائیہ کا تاریخی اور شاندار استقبال کیا گیا، جہاں چاق و چوبند دستے نے گارڈ آف آنر پیش کیا۔ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو نے پاکستان اور عراق کے مابین گہرے مذہبی، ثقافتی اور تاریخی روابط کو اجاگر کرتے ہوئے انہیں دونوں برادر ممالک اور ان کی مسلح افواج کے درمیان دیرپا تعلقات کی مضبوط بنیاد قرار دیا۔ انہوں نے تربیت اور مشترکہ صلاحیتوں میں اضافے کے شعبوں میں عراقی فضائیہ کی مکمل معاونت کے لیے پاک فضائیہ کے غیر متزلزل عزم کا اعادہ کیا۔ دونوں کمانڈرز نے باہمی آپریشنل ہم آہنگی کو مزید مضبوط بنانے کے لیے مشترکہ مشقوں اور تربیتی پروگرامز کے انعقاد پر اتفاق کیا۔کمانڈر عراقی فضائیہ نے پاک فضائیہ کی اعلیٰ پیشہ ورانہ مہارت اور جدید ٹیکنالوجی سے لیس ایک موثر فضائی قوت کے طور پر اس کے کامیاب ارتقا کو سراہا۔ انہوں نے پاک فضائیہ کے عالمی معیار کے تربیتی نظام کی تعریف کرتے ہوئے عراقی فضائیہ کے لیے جدید اور مستقبل سے ہم آہنگ تربیتی ماڈل کی تشکیل میں تعاون حاصل کرنے کی خواہش کا اظہار کیا۔
عراقی ایئر چیف نے پائلٹس کے ایکسچینج پوسٹنگ پروگرام میں گہری دلچسپی ظاہر کی اور کہا کہ عراقی پائلٹس، پاک فضائیہ کے جنگی تجربہ رکھنے والے پیشہ ور پائلٹس سے براہِ راست سیکھنے کو بے حد اہمیت دیتے ہیں، جن کا عملی تجربہ عالمی سطح پر مثالی سمجھا جاتا ہے ۔ انہوں نے جے ایف-17 تھنڈر لڑاکا طیاروں کی ممکنہ خریداری، سپر مشاق تربیتی طیاروں کی شمولیت اور جامع دیکھ بھال و لائف سائیکل سپورٹ میں بھی دلچسپی کا اظہار کیا۔جنگ کے بدلتے ہوئے رجحانات میں ملٹی ڈومین آپریشنز کی بڑھتی ہوئی اہمیت کو تسلیم کرتے ہوئے عراقی کمانڈر نے منظم مشترکہ تربیت اور بہتر عملی ہم آہنگی کے ذریعے پاک فضائیہ کے وسیع آپریشنل تجربے سے استفادہ حاصل کرنے پر زور دیا۔ انہوں نے خطے میں استحکام کے فروغ کے لیے پاکستان کے تعمیری کردار کو بھی سراہا۔سربراہ پاک فضائیہ کا یہ دور عراق دونوں ممالک کے مابین دفاعی تعلقات کو مزید مستحکم کرنے ، پیشہ ورانہ تعاون بڑھانے اور دونوں فضائی افواج کے درمیان دیرپا روابط کے فروغ کے مشترکہ عزم کی عکاسی کرتا ہے ۔