مریم نواز کا ڈسٹرکٹ ہسپتالوں میں کارڈیک کیتھ لیب پراجیکٹ بنانے کا حکم
60سے 90منٹ میں ہسپتال پہنچنے والے مریض کی جان بچائی جا سکے گی ، ڈاکٹرز کو سپیشل پیکیج دینے کا فیصلہ ہسپتالوں میں رش کم ہوگا، معیاری اور بہترین علاج کی سہولت دہلیز پردینے کا وعدہ ضرور نبھائیں گے
لاہور(دنیانیوز)وزیراعلیٰ مریم نواز شریف نے ہرڈسٹرکٹ ہسپتال میں کارڈیک کیتھ لیب بنانے کا حکم دیتے ہوئے کہاکہ اس پراجیکٹ کو جلد مکمل کیا جائے ،وزیراعلی ٰکے ویژن کے تحت پنجاب کے ہر ڈسٹرکٹ کیلئے کارڈیک کیتھ لیب پراجیکٹ کاآغاز کر دیا گیا ، ڈسٹرکٹ ہسپتال جہلم کے بعد جھنگ، میانوالی اوروہاڑی میں کیتھ لیب جلد فنکشنل کر دی جائیں گی۔ بھکر، چکوال، حافظ آباد، خانیوال، منڈی بہائوالدین، راجن پور اور ٹو بہ ٹیک سنگھ میں فیز ٹو میں کیتھ لیب فنکشنل کی جائیں گی،کیتھ لیب میں انجیو گرافی، انجیوپلاسٹک اور پرائمری پی سی آئی کی سہولت بھی میسر ہوگی۔
کیتھ لیب کے قیام سے 60سے 90منٹ کے اندر ہسپتال میں پہنچنے والے مریض کی جان بچائی جا سکے گی،ہر ڈسٹرکٹ میں بننے والی سٹیٹ آف دی آرٹ کارڈیک کیتھ لیب میں عالمی ایس او پیز کے مطابق امراض قلب کا بہترین علاج ہوگا،ہارٹ ٹیک ایمرجنسی کے دوران مریضوں کو دور دراز کے بڑے شہروں کا رخ نہیں کرنا پڑے گا۔ مریم نواز نے ضلعی ہسپتالوں میں سپیشلسٹ اور کارڈیک ڈاکٹروں کی تعیناتی یقینی بنانے کی ہدایت بھی کی،ضلعی کارڈیک کیتھ لیب میں فرائض سرانجام دینے والے ڈاکٹرز کو سپیشل پے پیکیج دینے کا فیصلہ بھی کیاگیا۔
وزیراعلیٰ نے کہاکہ جدید ترین کیتھ لیب میں علاج سے امراض قلب سے پیچیدگیوں کا بچاؤ کا بھی ممکن ہوگا ،ضلعی سطح پر کیتھ لیب بننے سے ہیلتھ کیئر سسٹم میں بہتری اور بڑے ہسپتالوں میں مریضوں کا رش کم ہوگا،کون سوچ سکتاتھا ڈی ایچ کیو ہسپتالوں میں کیتھ لیب بنیں گی اور امراض قلب کا علاج ہوگا، پنجاب کے ہر شہری کیلئے معیاری اور بہترین علاج کی سہولت دہلیز پر فراہم کرنے کاوعدہ ضرور نبھائیں گے ۔